Madrid vai proibir veículos pesados durante as celebrações do Dia de Reis

A Câmara Municipal de Madrid vai proibir a circulação de camiões e veículos de transporte colectivo que excedam os 3500 quilos durante os dias 3, 4 e 5 de Janeiro por questões de segurança. Nestes dias, está prevista a celebração das Cabalgatas de los Reyes, um desfile de carros alegóricos, em celebração do Dia de Reis.

PUB

A medida excepcional e inédita vai ser aplicada apenas em certos horários e em algumas zonas da cidade. Será aprovada pela Câmara Municipal de Madrid, por decreto, esta sexta-feira. O objectivo é reforçar a vigilância anti-terrorista, escreve o El Mundo e evitar que ataques como os de Nice ou Berlim possam acontecer na capital espanhola. No entanto, a presidente da Câmara de Madrid, Manuela Carmena, assegura que "não há que ter medo", cita o ABC.

A medida vai afectar 14 zonas da capital e as limitações começarão uma hora e meia antes do início das celebrações. A Polícia Municipal vai pedir aos condutores de veículos com mais de 3500 quilos que abandonem as zonas que vão receber os cortejos, mas não os multarão, escreve o jornal El País.

PUB

La policía avisa a los camiones que pesan más de 3.500 kilos no pueden pasar aunque tengan permiso del @MADRID pic.twitter.com/9X8vJGphWj — Antonia Laborde (@antonialaborde) 29 de dezembro de 2016

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se os veículos se encontrarem estacionados dentro do perímetro de segurança durante as celebrações serão rebocados com grua, caso não se consiga identificar o condutor, explica o El Mundo.

Esta decisão não irá afectar autocarros turísticos e a rede de transportes urbanos, assim como todos os veículos que recebam uma autorização da Direcção-Geral da Polícia de Madrid. De acordo com o El Mundo, a polícia municipal considerou que este era um evento sensível, uma vez que se celebra “em lugares abertos, desprotegidos e em vias públicas dotadas de uma ampla largura”. Há mais medidas de segurança preparadas, nomeadamente a instalação de barreiras físicas e pilares e mais controlo de segurança na área circundante da capital espanhola.

As Cabalgatas de los Reys são uma forma de celebração do Dia de Reis que ocorre um pouco por toda a Espanha. Trata-se de um desfile de carros alegóricos com motivos dedicados aos três Reis Magos.

PUB