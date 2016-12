Resgate do Monte dei Paschi custará 6,6 mil milhões a Itália

É a primeira vez que é posto um valor oficial na factura a pagar pelos cofres públicos de Itália. O resgate do banco Monte dei Paschi vai custar cerca de 6,6 mil milhões de euros ao Estado, de acordo com os cálculos do banco central do país.

O Governo tinha anunciado na semana passada que iria injectar capital naquele que é o terceiro maior banco italiano, que se debate há anos com dificuldades financeiras e que falhou este ano uma tentativa de recapitalização recorrendo a investidores privados.

O valor agora avançado fica acima dos cinco mil milhões que o Monte dei Paschi tinha tentado obter no mercado, mas está em linha com os 8,8 mil milhões determinados pelo Banco Central Europeu na sequência dos testes de stress em que a instituição falhou: à injecção de 6,6 mil milhões capital público somar-se-ão 2,2 mil milhões de euros que serão suportados por investidores institucionais.

O plano implica, como já tinha sido anunciado, a salvaguarda dos pequenos investidores. Estes terão de trocar as obrigações que compraram por acções do banco no mesmo valor (livrando assim o banco de dívida), mas poderão depois trocar estas acções por dívida de longo prazo, cujo risco é menor. Já os detentores de um tipo de obrigação que foi sobretudo comprada por investidores institucionais terão de a converter em acções com uma perda imediata de 25% do valor.

O dinheiro para recapitalizar o banco virá de um fundo de 20 mil milhões criado recentemente para apoiar o sistema bancário daquela que é a terceira economia da zona euro. Mas o montante para o Monte dei Paschi ainda poderá ser revisto. No comunicado que emitiu, o Banco de Itália refere-se a “custos imediatos para o Estado” e ressalva que o valor apresentado poderá ser sujeito a uma avaliação “posterior e mais precisa”.

