Fisco notifica 60 mil contribuintes para pagarem IMI de 2012 em Janeiro

São 60 mil os contribuintes que foram notificados para pagaram o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) correspondente ao ano de 2012. Em causa estão contribuintes que se achavam isentos deste imposto, e nunca tinham sido informados anteriormente. O Fisco exige agora que paguem o IMI em Janeiro. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, esta sexta-feira.

A Autoridade Tributária vem afirmar, afinal, que estes milhares de contribuintes notificados não reuniam as condições necessárias para usufruírem da isenção, que perderam em 2012, mas cujas notificações só chegaram agora devido ao controlo de IMI feito este ano.

O Ministério das Finanças explicou à Lusa que "todos os anos é feito o controlo das liquidações de IMI que não foram realizadas no período normal e que o deveriam ter sido", acrescentando que, tal como em 2015 foi feito o controlo do IMI de 2011, "em 2016 foi feito o controlo do IMI relativo a 2012".

Isto porque a Lei Geral Tributária determina que a AT tem quatro anos para notificar um contribuinte com impostos para liquidar, salvo nos casos em que a lei fixar outros prazos. À luz do código do IMI actualmente em vigor, nos casos em que o proprietário beneficiou da isenção indevidamente, o Fisco tem oito anos para proceder à liquidação relativa a todos os anos em que o benefício foi gozado.

Todavia, não é apenas o ano de 2012 que está na origem das notificações. Contribuintes também receberam notificações para efectuar pagamentos de IMI relativos a 2013 e 2014, igualmente com o prazo de Janeiro do próximo ano. Haverá, contudo, um alargamento dos prazos de pagamento relativos a estes últimos anos.

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse ao JN que “deu instruções para que essas notificações de anos posteriores a 2012 fossem alteradas por forma a assegurar um período razoável, de pelo menos 6 meses, entre os prazos de pagamento de valores de IMI respeitantes a anos diferentes”.

O regime de isenção de IMI foi implementado há alguns anos para famílias de baixo rendimento e com reduzido património imobiliário. Em 2015, passou a ser o Fisco a avaliar que contribuintes/famílias poderiam usufruir desta isenção, atribuindo-a de forma automática, com a condição necessária de terem o IRS regularizado e a morada fiscal e da habitação permanente têm que coincidir, caso contrário os benefícios deixam de ter efeito. Com esta medida, de 300 mil beneficiários passou-se a mais de um milhão.

A isenção deste imposto pode ser atribuída de duas formas distintas, seja ela temporária – num período de três anos –, seja permanente, quando a família possui um rendimento anual bruto inferior ao valor de 15.295 euros e um património imobiliário avaliado em menos de 66.500 euros. Ainda assim, há famílias que cumprem estes requisitos e mesmo assim receberam notificações para pagar IMI de 2012, 2013 e 2014.

“O sistema informático não conseguiu fazer antes o cruzamento de dados entre o rendimento, património e regras de atribuição de isenção e as pessoas agora estão a ser contactadas porque o prazo para a cobrança relativo a 2012 está a acabar”, explicou Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Impostos (STI) ao mesmo jornal.

Só relativas ao ano de 2012 são 60 mil notificações, sendo que este valor revela-se superior ao de outros anos devido ao processo de reavaliação de imóveis e alterações legislativas ocorridos nesse mesmo ano. Muitos imóveis deixaram de estar isentos, como os prédios cujo limite do valor patrimonial para beneficiarem de isenção baixou de 263 mil euros para 125 mil euros.

