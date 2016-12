Certificados de Aforro das séries B e C sofrem forte corte nos juros

Os prémios extraordinários dos Certificados de Aforro da Série B e C expiram em 2016, e não foram renovados, pela que a taxa de juro cai significativamente em Janeiro. Na série B desce de 3% para 2% e a da C de 2,75% para 0,75%.

Foi criado um período de transição, em que os prémios extraordinários são mantidos, mas apenas para as capitalizações das duas séries que vencerem a 31 de Março de 2017, avança o IGCP, a entidade que gere a dívida pública. A partir da capitalização de 31 de Março, ou seja, quando começar nova contagem de juros, os prémios extraordinarios caem.

Às taxas de juro agora definidas para as duas séries é necessário somar os prémios de permanência que acumulariam normalmente (se não tivessem sido criados os prémios extraordinários) e que no caso da série B totalizam o valor máximo permitido, ou seja 2%. Este produto mantém, assim, uma rentabilidade interessante, especialmente se comparada com depósitos até 12 meses.

Na série B também há prémios acumulados, mas o seu valor depende do ano de subscrição, iniciada em 2008 e terminada em 2015. Para as subscrições mais antigas, o corte de remuneração é atenuado e pode justificar-se a sua manutenção. Quem comprou a série B a 30 de Janeiro de 2008, o prémio de permanência acumulado ascenderá a 1,5% a partir de 31 de Janeiro de 2017, o que somado à taxa de juro agora fixada, eleva o valor total para 2,25%. Com esta taxa, e se a Euribor a 3 meses não continuar a cair, como é expectável, esta rentabilidade poderá ser considerada interessante. E mais interessante será preciso em 2018, ano em que esta série termina (completa 10 anos face à data de subscrição), o prémio sobe para 2,5%, a juntar à taxa fixa que vier a ser determinada nessa altura.

As subscrições em 2009 já garantem 1,25%, e as de 2012/2013 garantem 1%. As aplicações de 2014 somam em 2017 um prémio de 0,75% e as

Criados em 2012, para travar os resgates da série B e incentivar a subscrição da C, os prémios, que o Governo não renovou, garantiam juros atractivos, especialmente se comparadas com a actual série D, a única que está aberta, ou seja, que ainda é possível subscrever.

