Sporting já não passa sem Gelson Martins. Nem na Taça da Liga

Apresentou-se ao mundo com estrondo no Santigo Bernabéu, mas também brilha na Taça da Liga. Assim é Gelson Martins, pronto para brilhar em qualquer campo frente a qualquer adversário. No último jogo de 2017, o jovem extremo “leonino” voltou a ser decisivo na vitória apertada do Sporting por 1-0 sobre o Varzim, da II Liga, em jogo da segunda jornada do Grupo A. Com dois jogos disputados, a equipa de Jorge Jesus é a única com seis pontos, sendo que Varzim e Vitória de Setúbal têm três e ainda podem apurar-se para a final a quatro — o Arouca, com zero pontos, já está fora desta luta.

PUB

Não há ninguém que tenha ganho tantas vezes a Taça da Liga como Jorge Jesus (cinco títulos quando estava no Benfica) e o técnico, mesmo colocando esta prova no fundo das prioridades, fez por alinhar uma equipa competitiva e com menos segundas escolhas do que tinha acontecido no jogo com o Arouca. Um dos titulares do qual Jesus não abdicou foi Gelson Martins e o jovem da formação funciona como uma espécie de escape quando a inspiração não abunda. A equipa joga para ele e espera que ele resolva.

Positivo/Negativo Positivo Gelson Martins Resolveu a partida e despediu-se de 2016 com uma bela exibição. O internacional português deu muito trabalho à defesa do Varzim e fez um grande golo, de ângulo difícil. Negativo Castaignos Foi aposta de Jorge Jesus no “onze” mas pouco fez para justificar a opção do técnico. Aos 33’ dispôs de uma excelente oportunidade para marcar, mas viu Delmiro interceptar o remate.

Negativo Paulo Vítor Se o Varzim não saiu de Alvalade vergado a um resultado mais volumoso, pode agradecê-lo à reduzida eficácia “leonina”. Ficou à vista a falta de segurança do guarda-redes visitante, que falhou em vários lances, tanto a jogar com os pés como nas bolas pelo ar.

PUB

Foi o que aconteceu aos 19’. Bola em Gelson, dois jogadores do Varzim fora do caminho, o guarda-redes Paulo Vítor esperava um cruzamento e saiu remate. Um grande golo para o jovem “leonino” a mostrar aos dois holandeses do ataque do Sporting como se acerta na baliza. O Sporting não estava, de facto, a ter a sua noite mais inspirada e, pela frente, tinha um Varzim, 9.º classificado da II Liga, a mostrar-se em Alvalade uma equipa solidária na defesa e perigosa no contra-ataque.

Os poveiros nunca estiveram realmente perto do golo, mas foram perigosos qb durante todo o jogo, já que o Sporting, que perdeu Adrien por lesão aos 58’, nunca marcou mais golos que lhe daria outra tranquilidade - Dost ainda atirou ao poste aos 62’ após jogada de Campbell, entre outras oportunidades um pouco menos flagrantes que o ataque do Sporting desperdiçou. Felizmente estava lá Gelson.

PUB