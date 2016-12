Prandelli deixa o Valência

Cesare Prandelli já não é treinador do Valência, segundo informa nesta quinta-feira o jornal Superdeportes na sua edição online. Segundo o jornal, o técnico apresentou a sua demissão do cargo numa reunião com os administradores do clube e mostrou-se irredutível na sua decisão.

O antigo seleccionador italiano havia chegado há três meses ao Valência para ocupar o cargo deixado vago por Pako Ayestarán, mas os resultados não apareceram. Em oito jogos na Liga espanhola com Prandelli, a equipa dos portugueses Nani e João Cancelo apenas conseguiu uma vitória, mais quatro derrotas e três empates - na Taça do Rei, foram duas vitórias em dois jogos. O Valência ocupa actualmente o 17.º lugar da classificação, com 12 pontos, os mesmos do Sp. Gijón, o primeiro que está abaixo da linha de água.

