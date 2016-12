Cristiano Ronaldo eleito estrela mundial do ano pela Eurosport

O futebolista português Cristiano Ronaldo foi nesta sexta-feira eleito estrela mundial do ano pela Eurosport, depois de uma votação entre os telespectadores do canal televisivo de desporto.

Ronaldo, apontado como o grande favorito a vencer o prémio FIFA para melhor jogador do ano, que será atribuído em Janeiro, recebeu 40% das preferências.

O capitão da selecção portuguesa, galardoado recentemente com a quarta Bola de Ouro da carreira, superou, com larga vantagem, as duas maiores figuras dos Jogos Olímpicos Rio 2016: o jamaicano Usain Bolt e o norte-americano Michael Phelps.

O velocista jamaicano recebeu 25% dos votos, enquanto o nadador norte-americano mereceu 12 % das preferências.



