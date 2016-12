Árbitro inglês pondera transferir-se para a China

O árbitro inglês Mark Clattenburg que, este ano, dirigiu as finais do Europeu e da Liga dos Campeões, admitiu trocar a Premier League pelo mais rico e ambicioso campeonato chinês de futebol.

Clattenburg ainda não tem qualquer proposta em cima da mesa, mas se existir “terei de a considerar", admitiu o árbitro inglês à agência noticiosa norte-americana AP. O inglês foi considerado o melhor árbitro de 2016, ano em que dirigiu as finais do Campeonato da Europa, em que Portugal venceu a anfitriã França (1-0) e da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, no desempate por grandes penalidades.

A troca daquele que é considerado por muitos como o melhor campeonato de futebol do mundo - a Premier League inglesa -, por um campeonato na longínqua China, onde o futebol não tem o mesmo desenvolvimento que no continente europeu, não é um cenário casual. Clattenburg, no entanto, reconhece os esforços chineses no desenvolvimento do seu futebol, tendo em consideração as recentes (e milionárias) contratações.

O árbitro internacional, de 41 anos, afirmou que, daqui para a frente, tem de pensar na sua carreira a longo prazoe que, por isso, não pode recusar qualquer possibilidade.

