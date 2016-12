Para melhor compreender a arte de Joan Miró

É um livro, e uma viagem arqueológica vários milénios atrás, para melhor conhecer a obra de Joan Miró (1893-1983) e a inspiração de muitos outros artistas que marcaram a arte do século XX. São duas exposições que vão marcar a programação para 2017 da Fundação Miró, em Barcelona, e que foi apresentada na semana passada na sede da instituição catalã.

Agora que em Portugal – e nomeadamente na Casa de Serralves, no Porto, até 28 de Janeiro – podemos ver mais de perto, e na sua evolução, o percurso criativo do importante artista surrealista catalão, a sua “casa” em Barcelona vai lançar duas iniciativas que permitirão ter outras perspectivas sobre a sua obra. A primeira chega já em Março, numa exposição em volta da criação do livro-escultura À Toute Épreuve, que Miró e Paul Éluard produziram durante uma década (1948-58), e que foi editado neste último ano por Gérald Cramer. Trata-se de uma recolha de poesia do poeta francês, que Miró “concebeu como uma escultura”, realçou a directora da Fundação Miró, Rosa Maria Malet – citada pela agência Efe –, quando da apresentação do calendário de actividades para o próximo ano.

Actualmente propriedade da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos (que exibiu a sua aquisição numa exposição em 2008), À Toute Épreuve reúne a poesia de Paul Éluard e 79 gravuras originais que Miró criou a partir de demorados trabalhos sobre madeira. Demorou cerca de um década a realizar – “Estou completamente absorvido por este trabalho, mas espero criar algo sensacional”, escreveu o artista catalão numa carta ao seu editor –, mas, no final, resultou num dos “mais belos livros jamais criados no século XX”, na apreciação da Universidade de Princeton.

É esse longo e difícil processo de criação que vai voltar a ser recordado na exposição de Barcelona, entre Março e Julho de 2017, que tem como comissário Christopher Green, professor e especialista na obra de Miró.

A segunda exposição viaja muito tempo atrás: tem por título Os sumérios e o paradigma moderno, será apresentada no Outono (de Outubro a Janeiro de 2018), e vai documentar o modo como esta civilização que existiu entre o IV e o III milénio a.C. “influenciou alguns dos artistas mais importantes do século XX”, realçou Rosa Maria Malet, citando, além do próprio Miró, os nomes de Michel Giacometi, Henry Moore, Willem de Kooning ou Willi Baumeister.

“Normalmente designada como arte suméria, o corpo de achados arqueológicos procedentes do sul do Iraque, sob o domínio britânico desde a queda do Império Otomano até ao final da I Guerra Mundial, converteu-se num foco de atenção para historiadores, antropólogos e intelectuais a partir do final dos anos 20. A sua apreciação dos objectos e materiais provenientes daquela região foi fundamental para lhes atribuir o estatuto de obras de arte”, escreve a Fundação Miró na apresentação desta mostra, que será comissariada pelo historiador Pedro Azara.

