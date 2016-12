Jovens estão a revender bónus dado pelo Governo italiano para gastar em cultura

Os bónus de 500 euros atribuídos pelo Governo italiano aos jovens de 18 anos para gastar em livros, música e espectáculos estão a ser revendidos na Internet, numa espécie de mercado paralelo, pelos beneficiários que estão mais interessados em obter o dinheiro do que em cultura.

PUB

Para ter acesso ao bónus cultural – atribuído individualmente – é preciso ter uma password do sistema público de identificação digital. Só depois se pode aceder a uma aplicação, ver qual a oferta cultural disponível e fazer a compra online. Há, no entanto, jovens a fazer saber nas redes sociais que estão dispostos a vender os seus bónus. Como os bens e serviços culturais que se podem comprar com eles são vendidos a preços mais baratos, quem acede e os adquire através destes jovens está a pagar menos do que pagaria numa loja. Os jovens, por seu lado, ficam com o dinheiro que é pago.

Este mercado paralelo está a ser noticiado pelo jornal La Reppublica. “A quem está interessado vendo bónus remanescente do Bonus Renzi a metade do preço para adquirir livros nos sites Mondadori, Feltrinelli, Libraccio e Amazon”, escreve Alex num grupo no Facebook dedicado ao comércio e à troca de livros usados. O negócio fecha-se no chat privado. “Seguem os títulos, fazem-me um carregamento Postepay [sistema de pagamento] e quando chegar faço a encomenda”, conta Gerrano da Cosenza ao jornal italiano.

PUB

Quem está a lançar o alarme sobre este negócio são os amantes da leitura. Antonietta Paprella, 32 anos, licenciada em letras e precária, protesta contra esta prática “ilegal, injusta e danosa para a comunidade”.

O bónus cultura só está disponível por um ano para os jovens de 18 anos, residentes em Itália, abrangendo um universo de 600 mil beneficiários.

PUB