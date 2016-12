Saúde: poder servir com mais autonomia e responsabilidade

1. Se nunca teve de ser internado num hospital do Serviço Nacional de Saúde (SNS), imagine que vai precisar de ficar internado. Imagine que terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica simples, mas que precisa de ficar uma noite numa cama que lhe foi atribuída. Felizmente consegue por vontade própria chegar à porta do serviço de internamento que lhe foi indicado telefonicamente ou por carta. Nunca viu aquela porta nem sabe o que está do outro lado. A porta está limpa e cuidada e até é automática. Neste momento pouco lhe importa a informação escrita ou gráfica que está nela afixada, ou numa vitrina ao lado. Pode até pensar que é algum aglomerado de números conseguidos por estatísticas chatas. Apenas lhe interessa saber se é o serviço certo e se chegou na hora indicada. Não passe ainda a porta, porque se olhar poderá encontrar informação importante. Mais que não seja, encontrar informação sobre o horário de visitas, que pode usar para tranquilizar o familiar que está a ligar agora para o seu telemóvel. Depois de desligar e ver que ainda tem tempo, poderá continuar a olhar para a informação e assim perceber que a equipa de saúde que representa o hospital onde está agora, produz informação que permitiu criar um gráfico que ilustra o seu desempenho, como por exemplo, o número de cirurgias realizadas, o número de infeções pós-operatórias, complicações e até a satisfação dos utentes que passaram essa mesma porta, antes de si. Se os dados lhe parecerem animadores, até pode ficar mais tranquilo(a), mas se não forem será sinal que tem de pedir à equipa para se esforçar mais por si (caso a opção por outro serviço num outro hospital não seja solução).

Todo este acontecimento imaginário pode ilustrar o que acontece em algumas entradas de serviços de internamento hospitalar do SNS. Noutros apenas no interior do serviço poderá encontrar (ou perguntar) o horário para visitar um utente ai internado. Aspectos, como o da informação, que aparentam ser tão laterais à atividade principal das unidades hospitalares, podem ser de grande importância num processo que se quer de melhoraria da organização e da qualidade de uma unidade de saúde, informando e transmitindo segurança aos utentes.

Os aspectos ligados à organização e gestão do quotidiano são assegurando por procedimentos internos à estrutura hospitalar, muitas vezes genéricos. Existe uma estrutura orgânica nas instituições de saúde que garante um determinado nível de uniformização e normatização do funcionamento das unidades e a sua interligação. Mas no essencial são dos líderes das equipas de cada serviço ou unidade, na pessoa do diretor clínico e/ou chefe de enfermagem, que asseguram o normal funcionamento da unidade, podendo construir todos os dias melhorias operacionais que permitam o melhor servir os utentes.

2. Apesar da desejada transferência de atenção e aposta nas áreas da prevenção e nos cuidados primários, os hospitais são e continuaram a ser espaço de grandes desafios. Os académicos da área da gestão referem que, dos diversos tipos de organizações possíveis na nossa sociedade, o hospital (ou ainda mais complexo: os centros hospitalares – que agregam vários hospitais) representa a organização que faz um uso mais intensivo de recursos humanos, de capital, de tecnologia e de conhecimento, pelo que a sua utilização deverá cumprir escrupulosamente as melhores práticas de gestão, sempre orientadas para quem o serviço se destina – o utente.

Na realidade portuguesa, cuja despesa pública com o SNS tem vindo a apresentar valores consecutivamente abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os cortes na despesa pública ditados pelos vários Orçamentos de Estado vieram dar a entender às organizações que teriam de fazer o melhor possível com o que tinham (e não tinham). Ainda assim, as organizações de saúde necessitam, para melhor servir as pessoas, de equipamento e fármacos que continuamente sofrem inovações. A inovação gerada pelos avanços da ciência tem essencialmente resultado dos investimentos de empresas privadas. Estas desenvolvem a sua política de preços numa lógica de economia de mercado, o que leva a valores consecutivamente e frequentemente elevados. É assim inevitável abordar o custo crescente da inovação quando se fala de sustentabilidade em saúde. A este nível apenas os governantes e os decisores de nível global poderão trazer mudanças, tomando posições fortes na defesa das políticas de saúde e dos investimentos. Mas por outro lado existem mudanças possíveis de implementar nas organizações de saúde de modo a permitir que os decisores de primeira linha possam decisivamente contribuir para a desejada sustentabilidade. Tornar possível que que os profissionais de saúde contribuam na gestão das instituições de saúde, num clima de constrangimento financeiro, é ainda mais relevante.

3. A transformação dos Hospitais em Entidades Públicas Empresariais (EPE) com um modelo de gestão empresarial e existência de um Conselho de Administração (CA) com maior autonomia, trouxe contributos para a organização e modernização hospitalar, especialmente na sua componente financeira. Esta solução de gestão, que tem vindo a ser implementada na maioria dos hospitais do SNS, depois da experiencia da transformação em Sociedades Anónimas ou das Parcerias Público Privadas (PPP). Mas ao se seguir o modelo de EPE’s, não se pode esquecer o que ainda há por fazer. Na maioria das instituições o ímpeto de mudança ficou pela transformação do topo estratégico em CA’s. As mudanças possíveis de descentralização e responsabilização ficaram a esse nível. O processo de empresarialização dos hospitais não se transferiu para os processos de gestão intermédia e de base operacional, tendo apenas se ‘transferido’ a pressão para a produção e comprimento de metas.

O estudo de organizações empresariais pelo mundo inteiro, já produziu e continua a produzir conhecimento e informação em gestão e liderança que permite dotar os gestores das melhores ferramentas para enfrentar os problemas e olhar o futuro. As organizações hospitalares, por todas as exigências que lhes são colocadas, não podem fugir desse conhecimento como não fogem do conhecimento produzido pelas ciências da saúde. Uma efetiva gestão dos recursos existentes e uma melhor organização interna dos hospitais permite servir melhor as populações a que a eles são encaminhadas e gerar contributos para a sustentabilidade do sistema. Parece ser também a opinião do atual Ministro da Saúde que, em entrevistas ao longo do ano, manifestou vontade em apostar na organização dos serviços de saúde e no reforço a gestão eficiente dos recursos. Também um inquérito sobre fatores de desempenho realizado aos Conselhos de Administração dos hospitais, publicado este ano pelo Ministério da Saúde, revelou uma elevada concordância perante sugestões de melhoria do desempenho que indicavam a necessidade de mudanças no sistema de gestão e governação clínica dos hospitais. Poderá ser então este o momento de avançar definitivamente com uma descentralização da gestão, repartindo as responsabilidades, numa lógica de melhorar a eficiência, qualidade e acessibilidade do serviço prestado. Esta descentralização é possível criando estruturas intermédias e operacionais com o objetivo não só de melhorar a gestão e monitorização dos serviços, mas também com o objetivo de melhor conceptualizar e planear o destino das unidades de saúde.

4. Alguns profissionais de saúde há muito que entenderam esta necessidade e avançaram nos seus hospitais, com mais ou menos apoio das administrações, com modelos de gestão que permitiam dar melhor resposta aos utentes, cumprindo os seus objetivos. Já desde 1998 que se encontravam estabelecidas as regras para a criação e desenvolvimento Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) nos hospitais, como modelo de organização de gestão e de desenvolvimento da atividade hospitalar, constituindo níveis intermédios e/ou operacionais de administração. Outras formas foram entretanto assumidas, como as Unidades de Gestão Intermédias, que tal como o nome indica, posicionam-se a um nível intermédio e que agregam unidades funcionais autónomas, mas cuja existência se consubstancia no objetivo idêntico de criar uma maior autonomia e responsabilidade intermédia e operacional para: melhorar a satisfação dos utentes que bem conhecem; melhorar a acessibilidade com mais produtividade e melhor desempenho; melhorar a eficiência na utilização de recursos; e otimizar aspetos de aparente pormenor como a comunicação e informação prestada a quem pela primeira vez vai precisar de ficar internado e receber os cuidados de que precisa.

Para que uma mudança na forma de gerir tenha impacto não só na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde mas especialmente na saúde de cada cidadão não pode ocorrer a conta-gotas e isoladamente. É necessário aprender com o trabalho feito pelas instituições que já avançaram com novos modelos de gestão e aplicar progressivamente a lógica dos Centros de Responsabilidade Integrada em todos os Hospitais, permitindo aos profissionais de saúde melhor servir.

