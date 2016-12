Descontos anunciados nos passes da Carris ainda não estão disponíveis

Os passes gratuitos da Carris para crianças até aos 12 anos e os passes com descontos para idosos ainda não estão à venda. A medida deveria entrar em vigor no dia 1 de Janeiro de 2017, apontado como o dia em que a Câmara de Lisboa assumiria a gestão da Carris, mas não se sabe sequer quando poderão estar disponíveis os passes referidos, apurou a TSF no Centro de Atendimento de Clientes da Carris.

No final do mês de Novembro, o Governo e a Câmara de Lisboa (CML) assinaram um memorando da passagem de gestão da Carris para a autarquia. Esta transição foi acompanhada do anúncio de medidas adicionais ao serviço actual da empresa de transportes. Desde o reforço de 250 novos autocarros nos próximos três anos para a cidade à contratação de 220 motoristas, passando ainda pela atribuição de passes gratuitos a todas as crianças até aos 12 anos e descontos para os idosos.

O Governo e autarquia sempre apontaram 1 de Janeiro como o dia em que a câmara assumiria a gestão da Carris, mas fonte da autarquia admitiu à agência Lusa que pode ocorrer um atraso devido aos trâmites legais que estão a decorrer. Os passes foram prometidos, mas ainda não estão disponíveis a três dias do início do próximo ano.

A transferência da empresa de transportes para a Câmara de Lisboa só será concretizada depois da promulgação pelo Presidente da República, que ainda não aconteceu. Contactada pela TSF, a autarquia não deu resposta relativamente a este assunto nem aos atrasos da entrada em vigor das medidas anunciadas.

Em declarações à TSF, João Gonçalves Pereira, vereador do CDS-PP na CML, acusa Fernando Medina, presidente da autarquia lisboeta, de realizar uma “sessão de propaganda” que prometia “um mundo novo em Lisboa no domínio dos transportes públicos”, referindo que não sabe quando as medidas vão para a frente nem como serão pagas.

“O que se vai constatar é que houve uma patranha da parte do senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa Fernando Medina apadrinhada pelo primeiro-ministro António Costa”, acrescentou o vereador à rádio.

A Comissão de Utentes dos Transportes Públicos de Lisboa questiona a capacidade da autarquia na gestão da empresa, falando ainda de aumentos de tarifa não justificados devido à degradação crescente dos serviços do Metro e da Carris, cuja contestação em tempo útil não aconteceu devido ao período (meados de Dezembro) em que foram anunciadas as alterações.

