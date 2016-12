PCP questiona Governo sobre aumento dos transportes e das portagens

Depois de conhecidas as subidas dos preços dos transportes públicos no dia 16 e das portagens nesta quinta-feira, o PCP questionou o Governo sobre a oportunidade destes aumentos. Os comunistas dizem que os aumentos nos transportes foram feitos desrespeitando os prazos legais e querem saber se o executivo não considera que está a penalizar as populações e que irá penalizar a mobilidade na área metropolitana de Lisboa.

PUB

O requerimento dirigido aos ministros do Ambiente e do Planeamento e das Infraestruturas diz que o aumento dos transportes públicos suscita “reservas” ao PCP pela “decisão de aumentar os preços” e pelo “momento da decisão”. Com este aumento, os transportes públicos “estarão 25% mais caros em 2017 do que em 2011” e para os estudantes e reformados, esse valor aproxima-se dos 100%, pelo efeito conjugado do aumento de preços e da redução dos descontos.

“Nada justifica este aumento”, escreve o deputado Bruno Dias, argumentando que os salários “estão muito longe de ter registado aumentos desse valor (…) e os custos de produção com combustíveis não aumentaram, antes diminuíram”. Por isso, o que deveria ter acontecido era, isso sim, “uma redução generalizada dos preços” em vez de uma subida de preço que “visa consolidar os aumentos impostos pelo anterior governo”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Porque optou o Governo por aumentar os preços dos transportes, depois dos brutais aumentos que o anterior governo PSD/CDS-PP impôs nos últimos anos?”, questiona o deputado comunista.

Além disso, o processo é, em termos de prazos, ilegal, já que não teve em conta os despachos das autoridades competentes nem respeitou o prazo de 10 dias para informar os utentes antes de os novos preços entrarem em vigor. Os novos tarifários foram publicados a 21 e 22 de Dezembro e os passes começaram a ser vendidos a 26.

Sobre os aumentos das portagens nas pontes sobre o Tejo (entre os 5 e os 15 cêntimos) e nas auto-estradas, o deputado do PCP diz que “as populações e os utentes deviam ter um tratamento diferente por parte do Governo”.

PUB