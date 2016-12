No palco da vida

Diversas personalidades do mundo da cultura subscreveram uma carta aberta à Direcção-Geral das Artes afirmando que “1% do Orçamento Geral do Estado [OGE] salva mil Cornucópias”. No palco da vida, 1% do OGE salva milhares de famílias da privação material. O regime de excepção proposto por Marcelo Rebelo de Sousa é uma farsa. Conheço associações culturais que não recebem apoios do Estado e mantêm a sua dignidade, sobrevivendo. O Estado não pode sustentar actores e actrizes. Quando milhares de portugueses passam sérias dificuldades de sobrevivência, essa carta aberta fecha 99% de portas e janelas da compreensão popular. As companhias de teatro não se podem tornar subsídio-dependentes.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A expressão ‘feira de gado’ assenta como uma luva

Em amena cavaqueira entre amigos do mesmo ofício, depois de bem se ter comido e melhor bebido, o senhor MNE terá comparado e bem, por brincadeira, a Concertação Social a uma feira de gado. Todavia, depois de ter sido descoberto o que disse, não deve pedir desculpa aos parceiros sociais, nem a ninguém, porque a verdade é mesmo essa.

Os patrões e as personalidades sentadas à mesa de negócios de tal conciliação tratam […] da “maralha” como verdadeiros escravos dos tempos actuais. Portanto, é isso que tais negociadores pensam, enquanto, entre si, se banqueteiam com o que subtraem aos escravizados.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O populismo não é só de direita

O PCP parece estar a candidatar-se a ser o maior benemérito da sociedade portuguesa. Senão vejamos: queria o fim imediato, e não faseado, da sobretaxa. Pretendia uma reposição mais acelerada dos cortes nos salários da Função Pública. Desejava o aumento de todas as pensões, mesmo daquelas que têm valores extremamente elevados. O salário mínimo nacional devia ser já de 600 euros. Agora, reivindica férias de 25 dias e o seu parceiro da CDU quer o feriado de Carnaval obrigatório. Por este andar, não tarda muito que os comunistas prometam um automóvel e uma casa de férias a cada português. […] Felizmente que António Costa tem sabido refrear o ímpeto do PCP e não embarca na sua demagogia. O populismo, fácil e barato, não é só de direita.

Simões Ilharco, Lisboa

Estado da Palestina

A admissão da Palestina como membro de pleno direito da ONU, e não só como "observador permanente", implica o controlo civil e militar sobre todo o território objecto dos acordos de Oslo de 1993, e que constituem uma enorme retracção em relação aos acordos de 1947. Israel e a Palestina são Estados onde habitam quer judeus quer palestinianos que devem estar sob o controlo político e militar dos países onde habitam e devem poder participar da cidadania local desde que requeiram a nacionalidade. Isto é, não é admissível que os "colonatos" gozem de qualquer extraterritorialidade nem que haja descriminação étnica ou religiosa. A ONU deve monitorizar a igualdade de tratamento.

A. Carvalho, Lisboa

