Jornalista turco detido por causa de um tweet

A polícia turca deteve Ahmed Sik, um conhecido jornalista de investigação, por causa de um tweet por ele publicado. “Estou a ser detido devido a um tweet ”, anunciou Sik, utilizando também o Twitter para dar conta do que se estava a passar.

Segundo a Reuters, o deputado da oposição Baris Yarkadas, do Partido Republicano do Povo, que conseguiu falar com o jornalista, disse que Sik estava a ser acusado de fazer “propaganda terrorista”. A agência estatal turca Anadulo noticiou, por seu lado, que Sik é acusado de ter insultado o Estado, o poder judicial, os militares e a polícia usando para isso vários posts no Twitter assim como os seus artigos no jornal Cumhuriyet.

O jornalista tinha já sido preso anteriormente, em 2011 e 2012, e as autoridades proibiram o seu seu livro The Imam’s Army, sobre Fethullah Gulen, o teólogo turco baseado nos Estados Unidos que Ancara acusa de estar por trás da tentativa de golpe de Julho contra o Presidente Recep Tayyip Erdogan. Sik é um crítico de Gulen, um antigo aliado de Erdogan, e a sua prisão em 2011 deveu-se precisamente à publicação do livro.

A actual detenção aconteceu pouco tempo depois de outros dois intelectuais turcos, o escritor Asli Erdogan, de 49 anos, e Necmiye Alpay, de 70, terem comparecido perante um tribunal. Ambos são acusados, juntamente com sete outras pessoas, de ligações ao jornal pró-curdo Ozgur Gundem, que foi encerrado em Agosto. Gundem é ainda acusado de ser porta-voz de ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), grupo armado que luta pela autonomia para os curdos. O regime turco tem multiplicado as medidas de repressão contra escritores e jornalistas desde o golpe de Estado falhado de Julho e já encerrou mais de uma centena de jornais, detendo várias dezenas de jornalistas.

