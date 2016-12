Itália diz que seria útil BCE dar informação sobre cálculos para Monte dei Paschi

O ministro italiano da Economia considera "útil" o BCE dar "alguma explicação" sobre a estimativa de que o banco Monte dei Paschi di Siena precisará de 8800 milhões de euros, pois "falta de informação traduz-se em opacidade".

"Tinha sido útil, já não digo gentil, ter do BCE [Banco Central Europeu] alguma informação sobre os critérios através dos quais chegou a esta avaliação [de que o Monte dei Paschi di Siena precisará de 8800 milhões de euros] ", afirmou o ministro da Economia e Finanças, Pier Carlo Padoan, numa entrevista publicada, esta quinta-feira, no diário económico Il Sole 24 Ore, citada pela Efe.

"Além da carta de cinco linhas e três números, teria sido útil receber alguma explicação, porque a falta de informação traduz-se em opacidade e as coisas opacas induzem a interpretações quase sempre equivocadas", afirmou.

Pier Carlo Padoan disse que o "banco deve apresentar um novo plano" ao BCE e à Direcção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia, um processo que "levará depois ao efectivo aumento de capital" num espaço temporal que o ministro disse calcular que "pode ser de dois ou três meses".

Padoan sustentou que neste documento se incluirá elementos fundamentais, como por exemplo, a quantidade de crédito malparado, o que permitirá compreender qual será "o aumento de capital considerado efectivamente necessário".

O ministro também abordou o tema da união bancária, tendo afirmado que "se deram passos enormes", mas também criticou o facto de esta união "pressupor uma vigilância única", feita pelo BCE, que está a demonstrar um comportamento "muito exigente a respeito da quantidade de capital considerada necessária para que os bancos sejam sustentáveis".

O capital "é, obviamente, um instrumento fundamental para os bancos, mas não é verdade que, quanto mais capital haja, melhor seja. Deve estabelecer-se qual é a quantidade de capital suficiente para garantir a sustentabilidade a longo prazo de um banco", argumentou Padoan.

O Monte dei Paschi di Siena, o banco mais antigo do mundo, informou na segunda-feira que o Banco Central Europeu (BCE) comunicou que as suas necessidades de capital são de 8800 milhões de euros e não os 5000 milhões de euros inicialmente contemplados no plano de recapitalização do banco.

O BCE, que desempenha o papel de Supervisor Único Bancário europeu, considera que os problemas de liquidez do terceiro banco de Itália aumentaram entre 30 de Novembro e 21 de Dezembro.

