SRU do Porto disponibiliza 39 fracções do Morro da Sé para arrendamento

A Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana abriu um concurso para o arrendamento de 39 fracções no Morro de Sé. Há habitações e espaços de comércio e as primeiras destinam-se, prioritariamente, a realojar temporariamente moradores da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico do Porto que terão que abandonar as suas casas por motivos de obras. Mas a SRU estima que o número de interessados nesta modalidade será pequeno, pelo que a maior parte das casas e todos os espaços de comércio deverão ser arrendados de forma mais permanente.

Em causa estão 28 apartamentos e 11 espaços comerciais, distribuídos pelas ruas dos Mercadores, Sant’Ana, Bainharia e Pelames, além do Largo da Pena Ventosa e da Viela do Anjo. Os espaços estarão disponíveis para visita entre 2 de Janeiro e 8 de Fevereiro, mediante marcação prévia para o telefone 222072700. O horário de visitas é entre as 10h e as 12h e entre as 14h e as 16h, de segunda a sexta-feira, podendo os interessados apresentar as suas candidaturas até 10 de Fevereiro. As que forem aceites serão, depois, alvo de um sorteio a realizar no dia 2 de Março, que irá determinar quem terá direito aos espaços em que a SRU investiu cerca de três milhões de euros. A expectativa da sociedade é que a operação leve para o centro histórico cerca de 70 novos moradores.

De acordo com o regulamento do concurso, será dada prioridade a senhorios que possuam imóveis na ARU do Centro Histórico do Porto ou em unidades de intervenção com documento estratégico aprovado e que necessitem de realojar temporariamente os seus inquilinos, para efeitos de reabilitação daqueles espaços. O outro caso prioritário é o de agregados que possuam filhos menores, mas as candidaturas estão abertas a todas as pessoas, desde que preencham um conjunto de requisitos.

Desde logo, o agregado familiar terá que ser adequado à fracção a que a pessoa se candidata. E no lote existem T0, T0+1, T1, T1+1, T2, T2 duplex e pelo menos um T2 triplex. Já os preços variam entre os 164,60 euros (T0) e os 523,90 euros (T3 triplex). Nos espaços comerciais, o mais caro é uma loja com 109,55 metros quadrados, pela qual o arrendatário terá que pagar 876,40 euros, e o mais barato é um pequeno local com 15,64 metros quadrados, com a renda mensal de 125,12 euros.

O regulamento completo do concurso e a ficha de inscrição que os candidatos terão que preencher estão disponíveis em www.portovivosru.pt. A SRU diz que este é o maior concurso de arrendamento lançado desde que a estrutura foi criada.

