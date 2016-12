Prazos do concurso do Mercado do Bolhão alargados

Os prazos do concurso para o restauro e modernização do Mercado do Bolhão, no Porto, foram prorrogados até às 17h do dia 31 de Janeiro de 2017. Em anúncio publicado esta semana no Diário da República o município justifica o alargamento do prazo com a “tardia disponibilização do projecto de execução”.

O concurso, com o preço máximo de 25 milhões de euros, foi lançado pela empresa municipal GOP – Gestão de Obras Públicas e prevê que a obra esteja concluída em 720 dias. Contudo, há prazos intermédios que o vencedor terá que cumprir – os trabalhos das lojas exteriores e dos espaços de restauração têm que estar concluídos em 480 dias e os trabalhos referentes ao telhado, que permitirão a instalação de todo o equipamento necessário, terão que estar prontas em 600 dias.

O edifício centenário deverá ser reabilitado na íntegra, estando ainda programada a construção de uma cave técnica e de um piso intermédio. Os trabalhos vão obrigar à retirada de todos os comerciantes do interior e do exterior do Bolhão, que, na sua maioria, se deverão instalar no designado Mercado Temporário do Bolhão, no piso -1 do centro comercial La Vie, a Rua de Fernandes Tomás.

