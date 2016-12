Geringonça “tem condições para chegar ao fim da legislatura”

O melhor amigo de António Costa considera que a actual solução governativa do Partido Socialista (PS), com apoio parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Partido Comunista Português (PCP) e Os Verdes (PEV) “tem condições para chegar ao fim da legislatura”.

Diogo Lacerda Machado admite que não é imparcial na análise até porque tem “uma admiração incontida” por António Costa, que considera “um extraordinário exemplo de dedicação cívica e um não menos extraordinário exemplo de uma pessoa capaz de fazer”.

Mas fora a imparcialidade, aponta, por exemplo, a passagem de António Costa pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para justificar a sua confiança na "geringonça". “Foi eleito em 2007 com uma minoria pequena” e “foi construindo uma boa solução para o município. Com isso, foi levando a um reconhecimento crescente, acabando com uma expressiva maioria quando foi reeleito pela segunda vez”.

Agora, prossegue Diogo Lacerda Machado, “acredito que as pessoas, ao fim de um ano começam claramente a perceber” que António Costa, “não sozinho evidentemente, mas com os outros parceiros deste apoio parlamentar” começou “por mudar o sistema”. E esta é uma condição a que Diogo Lacerda Machado dá muita importância: “Este reingresso de partidos e de conjuntos políticos da maior importância para dentro do sistema foi uma alteração telúrica, uma movimentação das placas tectónicas e é, como se pode ver, uma solução que funciona”. E esta alteração é ainda mais importante porque “em primeiro lugar houve uma alteração significativa no sistema e ela é útil porque, sobretudo desde há um ano, há uma parte importante dos portugueses que conseguem rever-se também numa solução que lhes parecia interdita. E isso em si mesmo deve-se a António Costa e às suas ideias desde sempre. Ele sempre entendeu que não fazia sentido esta espécie de segregação estranha que havia”.

A solução de Governo “tem condições para chegar ao fim da legislatura”, prossegue Diogo Lacerda Machado, porque tem outra virtude: o trabalho efectuado por 12 economistas antes das eleições onde estava o actual ministro das Finanças. “Foi um trabalho para demonstrar o que parecia insusceptível de se conseguir”, ou seja, que, mesmo cumprindo o Tratado Orçamental, “havia escolhas de política económica que podiam ser feitas e elas aí estão. E não só estão, como estão a resultar”, assegura o assessor do primeiro-ministro. “Esta é a diferença essencial que permite pensar que faz sentido a continuidade com relativa solidez desta solução”. Uma solução que inverteu “aquilo que era um ciclo e um programa de regressão social, que não sei onde nos levaria”.

Diogo Lacerda Machado sublinha que a ideia de que era preciso diminuir os custos de trabalho para que a economia portuguesa voltasse a ter competitividade não levava a qualquer lado. “Servia o quê”, interroga-se. “Felizmente esta solução existe, funciona, e acredito que os fundamentos em que assenta são os que permitem dizer que faz sentido imaginar que a legislatura possa chegar até ao fim.”

