FC Porto volta a empatar na Taça da Liga

O FC Porto não conseguiu melhor que um empate (1-1) nesta quinta-feira frente ao Feirense no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga.

Foi o segundo empate em outros tantos na competição para a equipa de Nuno Espírito Santo (já havia empatado com o Belenenses) e que complica as contas do apuramento para as meias-finais – apenas se classifica o primeiro classificado de cada grupo. Para já, é o Moreirense que lidera o agrupamento, com quatro pontos, fruto de um triunfo sobre o Feirense na primeira jornada e do empate nesta quinta-feira (3-3) com o Belenenses.

O central Ivan Marcano abriu o marcador para a equipa portista aos 49', mas a equipa orientada por Nuno Manta Santos conseguiu chegar ao empate pouco depois por Flávio, aos 73'.

Num grupo onde todas as equipas podem ainda conseguir o apuramento, a terceira e última jornada disputa-se a 3 de Janeiro de 2017 com os jogos Belenenses-Feirense e Moreirense-FC Porto, ambos disputados à mesma hora (21h15).

