Cervi não faz distinções e Benfica despediu-se de 2016 a ganhar

Tal como aconteceu em seis das sete edições anteriores da Taça da Liga, o Benfica iniciou a competição com uma vitória. Na recepção ao Paços de Ferreira, os “encarnados” impuseram-se por 1-0 com um golo de Franco Cervi. O reforço argentino, que chegou esta temporada à Luz, continua a demonstrar a sua utilidade na equipa de Rui Vitória — e é o único do plantel com golos marcados em todas as competições, juntando a Taça da Liga à Supertaça, Liga dos Campeões, I Liga e Taça de Portugal. O Benfica fechou 2016 com o 44.º triunfo e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo D.

Passaram 224 dias desde que o Benfica conquistou o troféu pela sétima vez, com um triunfo sobre o Marítimo, e houve quatro repetentes no “onze” relativamente à final de Coimbra. Ederson, André Almeida, Luisão e Jardel alinharam de início — este último no lugar de Lindelöf, no centro da defesa. O internacional sueco estava convocado mas nem no banco de suplentes chegou a sentar-se, quando Benfica e Manchester United continuam a negociar a sua transferência.

Os “encarnados” entraram pressionantes, empurrando o Paços de Ferreira para a área defensiva, mas não conseguiram concretizar as oportunidades de que dispuseram nos minutos iniciais. Luisão, na sequência de um canto, cabeceou para as mãos de Mário Felgueiras; o guardião visitante voltou a destacar-se quando desviou para canto um remate de Celis, e brilhou aos 12’, contrariando Rafa: isolado após grande passe de Raúl Jiménez, o internacional português não foi capaz de inaugurar o marcador.

Ederson foi um mero espectador até ao intervalo, mas Mário Felgueiras voltou a ter trabalho quando a bola chegou a Jiménez, num contra-ataque conduzido por Gonçalo Guedes. Só que a recepção saiu mal ao mexicano e o remate não perturbou o guarda-redes. Porém, a insistência “encarnada” deu frutos aos 39’, quando Cervi inaugurou o marcador. Tudo começou num bom passe de Rafa para André Almeida, que na esquerda ofereceu o golo a Gonçalo Guedes — o remate foi cortado por Miguel Vieira sobre a linha de baliza, mas na recarga o argentino atirou para o fundo da baliza pacense.

Após ter sido inofensivo na primeira parte, o Paços melhorou no segundo tempo. Jardel fez um excelente corte a evitar que Ricardo Valente criasse perigo (51’) e Gleison ameaçou, mas Ederson estava atento (81’). O Benfica controlou os acontecimentos e Rui Vitória ainda conseguiu aproveitar para dar minutos a Jonas e André Horta, ambos a regressar de lesões.

