Back nine de luxo mantém Pedro Lencart na corrida

Pedro Lencart tem vindo a provar todos os dias que é capaz de desafiar taco a taco alguns dos melhores jogadores do Mundo de sub-18 e pela terceira jornada consecutiva fixou-se no top-10 entre a elite dos 56 participantes convidados para disputar o 53º Junior Orange Bowl International Golf Championship, nos Estados Unidos.

Trata-se de um dos mais importantes torneios mundiais de sub-18, que começou na terça-feira passada no Biltmore Golf Course, do Biltmore Hotel Miami Coral Gables, na Florida. No lote de campeões deste prestigiado evento constam estrelas do golfe mundial, incluindo o incomparável Tiger Woods.

Pedro Lencart efetuou hoje (quinta-feira) o quinto melhor resultado do dia, em 68 pancadas, 3 abaixo do Par, e parte amanhã (sexta-feira) para a última volta no 6º lugar, empatado com o ´holandês Jerry Ji, com um total de 208 (-5).

O campeão nacional amador está a disputar pela primeira vez o Junior Orange Bowl International Golf Championship, mas tem-se mostrado completamente ambientado à grandeza do evento. Começou logo no 8º lugar no final da primeira volta, para depois ascender ao 5º posto, graças a dois cartões consecutivos de 70 (-1).

Um dos aspetos mais positivos da prestação do jovem português de apenas 16 anos tem sido a sua capacidade de recuperar de momentos menos bons.

Hoje, por exemplo, temeu-se que pudesse sair pela primeira vez do top-10, quando sofreu bogeys nos buracos 1 e 10, mas a sua reconhecida força mental veio ao de cima e jogou os últimos oito buracos em 5 abaixo do Par!

Foi uma reação de campeão e diga-se que foi o melhor final de volta neste terceiro dia. Só dois dos 56 jogadores conseguiram fazer -5 nos derradeiros oito buracos: o português Pedro Lencart e o sueco Christoffer Palsson, que está na 14ª posição, a Par do campo.

O representante do Club de Golf de Miramar, situado em Vila Nova de Gaia, converteu birdies nos buracos 11, 12, 14, 16 e 17.

«Tive um mau começo, com 1 bogey no primeiro buraco. Logo a seguir comecei a dar bons shots, tanto do tee, como para o green, mas sem meter nenhum putt. Até que no 11 fiz o meu primeiro birdie do dia e ganhei confiança no putt, acabando por fazer fazer -5 nos últimos oito buracos. Foi uma boa volta, estou contente com a minha recuperação», contou ao Gabinete de Imprensa da FPG.

O 12 e o 14 são buracos de Par-3 e foi graças a esses birdies que Pedro Lencart liderou hoje a estatística de média de pancadas em Par-3, de 2,83 (-2).

«Sim é verdade! Dei bons shots em todos os pares 3, que são considerados os buracos mais difíceis do campo, mas, por outro lado, joguei mal os pares 5», admitiu.

Ser nº1 num dado estatístico num torneio desta categoria é bom, já a liderança no torneio voltou a ser encurtada para 5 pancadas.

Aos 18 buracos Pedro Lencart estava a 5 pancadas do jogador que tem comandado desde o início, o australiano Karl Vilips, mas aos 36 buracos essa diferença tinha crescido para 8 pancadas, mas agora foi de novo fixada em 5.

O melhor português no ranking mundial amador (272º) poderá ainda sonhar com um recorde nacional amanhã, dado que a melhor classificação de sempre de um português no Junior Orange Bowl Golf Championship foi o 3º lugar de Pedro Figueiredo em 2007.

Este ano, Pedro Lencart conquistou o mais importante título internacional de sub-16 na história do golfe português, o The Junior Open Championship, na Escócia, e é possível que a sua ambição o leve a pensar que ainda é possível lutar pelo título amanhã.

Contudo, Karl Vilips, um australiano residente na Florida, que tem escassos 15 anos e está classificado apenas no 874º posto mundial amador, tem-se defendido muito bem.

Hoje chegou a perder o 1º lugar para o norueguês Kristoffer Reitan, mas recuperou-o logo com um final quase tão bom como o do português, fazendo 4 birdies nos últimos cinco buracos, para igualar o Par-71 do campo desenhado por Donald Ross.

Karl Vilips (-10) tem a sua liderança presa por 1 única pancada, dado Kristoffer Reitan (-9), o campeão do ano passado e 83º no ranking mundial amador, ter carimbado a melhor volta do torneio, em 63 (-8).

