Rio Ave autoritário vence em Braga e ganha vantagem

O Rio Ave venceu nesta quinta-feira por 2-1 no terreno do Sporting de Braga, na primeira jornada do Grupo C da terceira fase da Taça da Liga, dando um passo muito importante para seguir em frente na prova.

Os minhotos inauguraram o marcador por Rui Fonte (10 minutos), mas a equipa de Vila do Conde virou o resultado ainda antes do intervalo, com golos de Roderick (19', de grande penalidade) e Heldon (43').

Depois das eliminações da Taça de Portugal e da Liga Europa, o Sp. Braga fica agora em má posição para prosseguir noutro grande objectivo da época, sendo que, em posição inversa, o Rio Ave deu um passo de gigante rumo à final a quatro.

A vitória em Alvalade (1-0) sobre o Sporting, na ressaca do despedimento de José Peseiro, fazia pressupor uma subida de produção dos bracarenses, mas a verdade é que, já depois de uma exibição muito "cinzenta" com o Moreirense (triunfo suado por 2-1), na estreia de Jorge Simão no comando técnico, na última jornada da I Liga, o Sporting de Braga voltou a deixar uma imagem muito pálida da sua qualidade.

O treinador do Rio Ave, Luís Castro, teve que mexer na equipa logo aos sete minutos, porque Pedrinho se lesionou (sozinho, indiciando lesão muscular), mas a equipa não se ressentiu, pelo contrário, fez uma bela exibição, a espaços autoritária mesmo, com Rúben Ribeiro em destaque, jogando e fazendo jogar.

Na primeira vez que foi à baliza contrária, o Sp. Braga adiantou-se: Alan encontrou Pedro Tiba com muito espaço sobre a esquerda, o médio cruzou, Hassan amorteceu de cabeça e, também, de cabeça Rui Fonte inaugurou o marcador, aos 10 minutos.

O Rio Ave respondeu pouco depois e podia mesmo ter empatado, mas Rúben Ribeiro, após um rápido contra-ataque conduzido por Heldon, rematou ligeiramente ao lado (14 minutos).

A equipa de Vila do Conde, contudo, chegou ao golo logo a seguir, por Roderick, na conversão de uma grande penalidade que puniu uma mão de Ricardo Ferreira na área.

O Sp. Braga tinha muitas dificuldades em ligar uma jogada com princípio, meio e fim, não se conseguindo descortinar alguns novos comportamentos que Jorge Simão disse, na véspera, esperar ver na equipa e foi o Rio Ave a voltar a marcar.

Aos 43 minutos, Rúben Ribeiro ganhou espaço, rematou com violência de fora da área, Matheus defendeu para a frente e Heldon fez a recarga vitoriosa.

Jorge Simão operou uma dupla substituição após o intervalo, apostando em Djavan e Ricardo Horta (saíram Marcelo Goiano e Alan) e, aos 53 minutos, o lado esquerdo já funcionou melhor, com Djavan a centrar com precisão para um cabeceamento perigoso de Rui Fonte.

Mas, com excepção de um lance já aos 90'+1', por Hassan, o Sp. Braga praticamente nada mais fez, cabendo ao Rio Ave o controlo da partida.

Jorge Simão apostou tudo aos 67 minutos, tirando o central Ricardo Ferreira (Vukcevic baixou para o eixo defensivo) e apostando em Xeka, mas sem efeitos práticos, tendo Hassan tido a melhor oportunidade para marcar já na compensação, mas perdeu demasiado tempo, rematando fraco para as mãos de Cássio.

