“A corrupção é um facto recorrente na história política do Brasil”

Chegou a Portugal agora, cinco anos depois da sua edição no Brasil, mas chegou no ano certo. Porque A Reportagem, segundo livro da ex-jornalista Bettina Muradás, ficção com atmosfera e ritmo de romance policial em torno de um caso de corrupção política no Brasil, coincidiu com a destituição da presidente Dilma Rousseff, no meio de um turbulento processo político que abalou (e ainda abala) o país. Porém, quando o livro foi lançado no Brasil, em 2011, Dilma acabara de substituir Lula na Presidência e o partido de ambos, o PT, vivia ainda em estado de graça. No livro, na sequência de uma investigação jornalística que se transforma no “Dossiê Cayman” (incluindo buscas e perseguições entre o Brasil e os EUA, com assassinatos e uma paixão pelo meio), o Presidente e vários políticos vêem os seus lugares em risco. Como hoje.

Inspiração no caso Collor de Mello, destituído pelo Senado em 1992? Bettina, que além de ter sido jornalista (foi repórter e colunista em Curitiba, a sua terra natal) é também empresária e tenista amadora, diz que não. “Muita coisa que eu comento ali aconteceu num passado anterior ao Collor. Mistura factos da história brasileira com coisas que não tinham acontecido ainda, e que eu tirei da minha cabeça. Esse tipo de corrupção, de desvio de dinheiro público, é um facto recorrente na história política do Brasil. Hoje, a tecnologia de informação dificulta um pouco, mas até então era muito fácil e recorrente. Usei no livro um pouco dessa nossa triste realidade para construir esse caso, que mistura um pouco de tudo.”

Uma heroína actual

A trama do livro centra-se numa jornalista imaginada, Gisele Coelho. “Eu poderia dizer que é o meu alter-ego, mas ela é muito melhor do que eu, de longe! É praticamente uma heroína dos tempos modernos, inteligente, competente. Acho que ela hoje seria uma inspiração para todas nós, mulheres, jornalistas ou não. Eu criei uma protagonista forte, capaz de carregar todo esse conflito que a envolve, e foi a partir dela que a história foi acontecendo. Foi ela o início de tudo. Até porque eu acredito muito no poder dos media, na sua responsabilidade de contribuir para que o povo compreenda a situação real e possa tomar uma atitude.” E tem sido esse o papel dos media brasileiros no momento presente? Bettina acha que sim. “Os media contribuíram muito para que as pessoas se dessem conta de que elas têm o seu papel, que precisam de mostrar o que realmente pensam. O povo brasileiro veio para a rua, e isso é um processo irreversível. E tem de contar com a comunicação.” Mas há, a par disto, o papel dos tribunais, do sistema judicial. “Apareceram como salvadores, muito por conta do juiz Sérgio Moro, que é a cara do processo Lava-Jato. Eles também precisavam de uma figura heróica, mas o sistema judicial tem de ser muito mais do que isso. Tem de exercer o seu papel com isenção e isso tem de ser para sempre, não só agora.”

O nome Gisele Coelho podia ter sido criado a partir da fusão dos nomes de dois personagens popularíssimos no Brasil, o da supermodelo Gisele Bündchen e o do campeão literário de vendas Paulo Coelho. Mas não foi. “A minha Gisele foi inspirada na protagonista do ballet Giselle, que é uma pessoa muito forte, volta do reino dos mortos para salvar o amor da vida dela.” Já o par romântico de Gisele, o advogado americano Matthew Newman, contratado para se envolver nas pesquisas do caso de corrupção no Brasil, ganhou o apelido por via cinéfila. “Como sou fã de cinema, quis fazer uma homenagem ao Paul Newman, um actor que marcou a nossa geração.”

Do Inverno à Justiça

No final do livro há esta frase: “Aceitaram viver com a certeza do futuro imprevisível." Será essa também, por estes dias, a sina do povo brasileiro? “Isso é exactamente o que nós vivemos: o futuro é imprevisível. Nós dependemos de muitas conjunturas, a realidade não é cristalina. Vivemos um momento de transição, um impasse.” Mas, para ela, era importante que se chegasse aqui, por uma questão de cidadania. “É um momento importantíssimo na nossa história. Nalgum momento a gente teria de se deparar com a realidade. O governo é só o governo, cada um de nós é um indivíduo, responsável, com as suas obrigações perante a vida.”

Antes de A Reportagem (2011), lançado agora em Portugal pela Chiado Editora, Bettina já tinha escrito outro livro, Inverno no Vale (1997). E acaba de escrever um terceiro, a lançar em 2017. “Envolve um juiz, o sector judiciário, e abordo nele uma outra situação política, mas de um outro poder e de uma outra forma de corrupção. Vai chamar-se Segredo de Justiça.”

