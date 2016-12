Receitas de entidades gestoras de resíduos, por "ecovalores", aumentaram 21% em 2015

As receitas das entidades gestoras de resíduos, provenientes de "ecovalores", pagamentos assumidos por produtores, pelos impactos ambientais de um produto no mercado, aumentaram, em 2015, cerca de 21%, para 101,430 milhões de euros, face a 2014.

Os dados constam no Relatório do estado do Ambiente 2016, divulgado esta quarta-feira no portal da Agência Portuguesa do Ambiente.

Segundo o documento, em 2015, o total de rendimentos das entidades gestoras de resíduos, resultantes do chamado "ecovalor", atingiu 101,430 milhões de euros, o equivalente a um aumento de cerca de 21% comparativamente a 2014, aproximando-se dos valores obtidos em 2011.

Contudo, a quantidade de produtos colocados no mercado, abrangidos com a 'taxa ambiental' paga pelos fabricantes, ascendeu, no ano passado, a 1520 milhões de toneladas, o correspondente a uma quebra de cerca de 12% face a 2010.

A referida taxa, ligada à gestão de resíduos (pilhas e acumuladores, embalagens, óleos e pneus usados e veículos em fim de vida...), é uma forma de as entidades gestoras desses resíduos suportarem "os custos necessários a uma correta gestão dos produtos colocados no mercado, quando atingem o seu final de vida, incluindo a recolha selectiva, o pré-tratamento, a valorização e a eliminação".

