Dois mortos e um ferido grave em despiste no IC1 em Grândola

Dois jovens morreram esta terça-feira e outro ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de um automóvel no IC1, em Grândola, no distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes da Protecção Civil e da GNR.

Fonte da GNR precisou que as duas vítimas mortais e o ferido grave, que ocupavam o veículo, são "homens com idades na casa dos 20 anos".

Os dois óbitos foram declarados no local e o ferido foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, adiantou a fonte da força de segurança.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente ocorreu no IC1, no Bairro das Amoreiras, em Grândola, tendo o alerta sido dado às 21h40.

Foram mobilizados para o local do acidente, segundo o CDOS, operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Grândola e de Alcácer do Sal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR.

