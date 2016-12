Marcelo diz que sistema de justiça “é um problema” e pede consensos

“Temos um sistema de justiça que é um problema”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Coimbra. O Presidente da República considera que “problema fundamental” do sistema judicial português é “a sua lentidão” e vê esse aspecto como sendo “um travão enorme em termos culturais, económicos e sociais”. Apesar disso, o chefe de Estado ressalva que a questão não está na qualidade dos profissionais, “que é muito elevada”, mas sim na organização do sistema. “Acabo de promulgar um documento sobre o mapa judicial. É a segunda reforma no espaço de cinco anos”, exemplificou, para referir a necessidade de consensos em matérias chave do Estado.

O presidente falava no V Fórum Anual de Graduados portugueses no estrangeiro, perante uma plateia de académicos, e passou em revista o estado da nação, da educação à ciência, passando pela justiça e pelo sistema político. Aos jornalistas, Marcelo reforçou a necessidade de consensos amplos para ter “uma justiça mais rápida” e disse que o desenvolvimento social e económico do país “tem vindo a melhorar, mas não a um ritmo desejável”.

Mas não é só na justiça que Marcelo Rebelo de Sousa quer entendimentos e apontou a saúde, segurança social e educação como outras áreas onde a convergência entre partidos seria desejável. “Trata-se de domínios em que não pode haver mudanças significativas de governo para governo, de legislatura para legislatura”, observa, entendendo que a sustentabilidade “quer da segurança social, quer do sistema nacional de saúde exige uma visão de médio/longo prazo”.

