Mário Soares mantém-se em estado "muito crítico"

Mário Soares mantém-se em "coma profundo", em estado "muito crítico" e com "prognóstico muito reservado", disse aos jornalistas nesta quarta-feira José Barata, porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha. O ex-Presidente da República permanece internado nos cuidados intensivos com monitorização constante da equipa médica.

PUB

O quadro clínico do antigo chefe de Estado “não sofreu alterações substanciais”, mantendo-se a situação de estado de saúde “muito crítico”.

José Barata referiu ainda que Mário Soares continua a não precisar de suporte técnico às funções vitais. “Os sinais vitais mantêm-se normais, a situação é completamente estável a esse nível”, explicou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na passada quinta-feira, Mário Soares registou uma melhoria, tendo sido transferido dos cuidados intensivos, onde se encontrava desde o início, para a “unidade de internamento em regime reservado”. Contudo, no sábado a situação clínica agravou-se, o que levou o antigo Presidente de volta aos cuidados intensivos do Hospital da Cruz Vermelha.

Os boletins clínicos serão divulgados a cada 24 horas, estando o próximo agendado para quinta-feira às 12h, a não ser que haja alterações muito significativas na situação do ex-Presidente.

O antigo chefe de Estado, de 92 anos, encontra-se internado desde o dia 13 deste mês.



PUB