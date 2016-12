Líderes de distritais faltam a reunião com Passos sobre descentralização

Vários líderes das distritais do PSD faltaram, ontem de manhã, a uma reunião com Pedro Passos Coelho para preparar as propostas do partido sobre a descentralização autárquica. O gozo de um período de férias nesta semana foi a justificação dada por alguns. Fonte oficial do partido rejeitou leituras políticas e justificou as ausências com motivos de agenda dos próprios.

O encontro foi marcado, na semana passada, com os presidentes das comunidades intermunicipais (os que são sociais-democratas) e previa também a presença dos líderes das distritais, além dos membros da comissão executiva do PSD. Só que vários dirigentes locais alegaram estar de férias e não comparecerem na sede do PSD em Lisboa. Alguns são deputados e esta semana a Assembleia da República não tem trabalhos marcados. “Se realmente queriam ouvir as distritais, não tinham marcado para esta semana das festas”, desabafou um social-democrata.

Noutros casos – como foi o caso de Aveiro – o dirigente é também presidente da Câmara Municipal de Ovar onde já tinha um compromisso anteriormente marcado. O líder da distrital de Lisboa, Miguel Pinto Luz, também faltou por considerar que a capital não tem uma comunidade intermunicipal, pertencendo à Área Metropolitana de Lisboa.

O PSD está a preparar um conjunto de propostas para reapresentar, em Janeiro, no Parlamento em torno da descentralização de competências para as autarquias, depois de o PS ter chumbado essas alterações pretendidas pelos sociais-democratas no âmbito do Orçamento do Estado para 2017. É uma matéria a que Passos Coelho dá a máxima importância e em que se comprometeu a dar contributos às propostas que virão do Governo. O primeiro-ministro, António Costa, saudou a abertura manifestada pelo líder do PSD em debater propostas nesta área para permitir a aprovação de uma reforma ainda antes das eleições autárquicas.

Entre as medidas propostas pelo PSD está a transferência de mais competências para as autarquias ao nível da educação, saúde e cultura, mas também em áreas novas como a gestão da orla costeira, dos portos, de gestão florestal e de serviços de medicina veterinária. Essa transferência deveria ser feita para as comunidades intermunicipais ou para as áreas metropolitanas em função da respectiva escala. Para suportar este reforço da descentralização, os sociais-democratas propuseram que parte da receita de IVA reverta a favor dos municípios e que seja atribuído um prémio financeiro às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas que melhorem os níveis de desenvolvimento económico e social.

