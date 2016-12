O que restou do Natal?

PUB

O Natal já passou; mais um, igual a tantos outros — diremos com enfado. Festa que foi eminentemente religiosa e que o deixou de ser por força da laicização galopante da nossa sociedade ocidental. É pena que assim seja e que o Natal sirva apenas para fazer umas férias, gastar o pouco dinheiro que ainda resta em futilidades e pouco mais. Numa altura em que se adivinham grandes modificações politicas no mundo, com repercussões na paz e na evolução da situação económica e social de milhões de pessoas, o Natal, se vivido como o fermento da esperança, que encerra em termos simbólicos para os cristãos, podia ter sido um momento de serenidade, reflexão e ganho de forças anímicas para cada um vencer as suas limitações e frustrações e ganhar coragem para os novos combates que nos esperam. […] O Ocidente tem uma identidade cristã — cheia de contradições, é certo —, mas a esquerda não pode ter vergonha dela, como se fosse uma menoridade civilizacional. Enquanto o Natal, como valor espiritual, não for, também, uma bandeira dos homens de esquerda, a sociedade continuará carente de afecto, de genuína alegria, de solidariedade e até de justiça social; porque a direita reivindica a doutrina cristã, há muito, mas nunca a cumpriu na sua verdadeira essência!

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

PUB

Seria difícil exigir mais a António Costa

Os resultados da execução orçamental do penúltimo trimestre voltaram a estar em linha com as previsões do Governo, o que significa que muito provavelmente as metas orçamentais para o défice público serão cumpridas. […] Por outro lado, a economia continua em recuperação, com as exportações a apresentarem uma invulgar resiliência às quebras dos mercados angolano e brasileiro […]. Com notável engenho e arte, António Costa negociou a subida do salário mínimo nacional com o acordo entre sindicatos e patrões, assegurou a recapitalização da CGD com o apoio do BCE/UE e, para o bem e para o mal, encontrou uma solução para os lesados do BES. Para os que advogavam uma vida curta, o actual primeiro-ministro parece continuar a aumentar a sua popularidade e competência, reforçando a sua posição. Para o bem de Portugal e do país, esperemos que continue o seu legado até ao final da legislatura.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Homenagem a Laura Ferreira dos Santos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nunca a conheci pessoalmente. Somente trocámos alguns emails em geral nesta altura do Natal, em que a elogiei sempre pela sua coragem na defesa de causas que são sempre difíceis, e ainda mais no contexto da sociedade portuguesa, como a experiência da passagem pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida me demonstrou. Fui leitora assídua dos textos que ela publicou neste jornal, em que, de forma (talvez) obsessiva, tratou das questões que provocam diferendos e controvérsias — a despenalização do aborto, a eutanásia, a morte assistida —, mas que são fundamentais para o bem comum, para o viver em conjunto, questões essas que a presença da doença e a previsibilidade da morte lhe tornavam mais urgentes. Queria de novo felicitá-la neste Natal pela coragem de enfrentar questões tão difíceis, que nunca se colocam a branco e preto.

Teresa Joaquim, Colares

PUB