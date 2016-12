Turquia e Rússia chegam a acordo para cessar-fogo na Síria

A Turquia e a Rússia chegaram a um acordo para um cessar-fogo na Síria, avança a agência turca Anadolu.

Os dois países pretendem alargar a todo o território sírio o cessar-fogo decretado em Alepo e vão apresentar a proposta a todos os intervenientes no conflito, excluindo, no entanto, os "grupos terroristas".

Em caso de sucesso, este acordo será a base das negociações políticas entre o regime sírio e a oposição, que Moscovo e Ancara querem organizar em Astana, no Cazaquistão.

O cessar-fogo deverá entrar em vigor à meia-noite de quarta-feira em todo o território da Síria. A agência turca não revela detalhes sobre quando e como o acordo foi concluído, mas sabe-se que nas últimas semanas decorreram em Ancara conversações entre a Rússia, a Turquia e a oposição síria. Não houve ainda um anúncio oficial sobre o acordo por parte dos Governos envolvidos.

Enquanto Ancara apoia os rebeldes na Síria, Moscovo, tal como o Irão, é próximo do regime de Damasco. No entanto, recorda a AFP, houve nos últimos meses uma aproximação entre os dois países com vista a um entendimento na Síria. Um dos sinais de boa vontade foi dado pela Turquia quando, na semana passada, o regime controlado pelo Presidente Bashar al-Assad conseguiu, com a ajuda dos russos, recuperar o controlo da cidade de Alepo, da qual foram retiradas cerca de 34 mil pessoas.

Em Outubro passado, um cessar-fogo que tinha sido negociado pelos Estados Unidos e a Rússia falhou quando o Governo sírio continuou a bombardear as posições controladas pelas forças rebeldes.

