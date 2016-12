Polícia francesa detém suspeito de planear ataque na passagem de ano

A polícia francesa deteve, no Sudoeste de França, um homem suspeito de estar a planear um ataque na passagem de ano, neste fim-de-semana, segundo a agência Reuters, referindo uma fonte policial.

PUB

Outras duas pessoas, uma das quais é suspeita de ter planeado um ataque contra a política, foram detidas num raide da polícia em Toulouse, Sul de França. A polícia tem reforçado o seu dispositivo nas zonas turísticas de grandes cidades ou em áreas com muita afluência de pessoas em França, Grã-Bretanha e Alemanha, depois do ataque no mercado de Natal em Berlim, no início do mês.

O homem detido em Cugnaux, a oeste de Toulouse, “é conhecido das autoridades, é suspeito de querer levar a cabo um ataque a 31 de Dezembro”, segundo a fonte policial. Uma outra fonte judicial também confirmou as detenções feitas esta terça-feira e adiantou tratar-se de dois casos diferentes.

PUB

PUB