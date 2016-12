Imigrante que vive há 24 anos no Reino Unido recebeu ordem para sair do país

Uma mulher holandesa, que vive há 24 anos no Reino Unido, tem uma história para contar sobre o "Brexit" que é, no mínimo, caricata: recebeu ordem das autoridades para sair do país, depois de pedir a nacionalidade britânica. Segundo relata o jornal britânico Guardian, as dificuldades práticas que Monique Hawkins tem enfrentado junto das autoridades da Administração Interna não são um caso isolado.

Apesar de ser casada com um britânico e de ter dois filhos já nascidos no Reino Unido, a cidadã holandesa não tem direito automático à nacionalidade britânica. Decidiu pedi-la só depois do referendo que deu a vitória ao "Brexit", por temer que os seus direitos viessem a diminuir no país.

Para ter acesso à nacionalidade, Monique Hawkins teve de pedir primeiro uma autorização permanente de residência, o que implica preencher um formulário de 85 páginas. É aqui que começa o calvário burocrático da imigrante holandesa. Não conseguiu entregar no processo o passaporte original pelo facto de o seu pai ter morrido recentemente e por ter de continuar a viajar para a Holanda para dar apoio à mãe.

As autoridades da Administração Interna rejeitaram a sua candidatura e enviaram-lhe uma carta que não teve em conta a sua permanência no território. “Como parece não ter uma base alternativa para ficar no Reino Unido deve tomar providências para sair”, segundo a carta.

Quando Monica Hawkings telefonou para o departamento para contestar a decisão – transmitida quatro meses após a candidatura – foi-lhe dito que não havia forma de contra-argumentar, nem por telefone nem por correio electrónico. O episódio pareceu-lhe tão absurdo como um sketch dos Monty Python, relatou. A imigrante acabou por fazer uma queixa por escrito sobre a forma como foi tratada.

Residente em Surrey, no sudeste de Inglaterra, a engenheira de software revela que nunca lhe passou pela cabeça ser deportada e muito menos ter uma experiência tão absurda. Foi-lhe dito que não podia falar do caso com ninguém e que não estava habilitada a fazer uma queixa às autoridades inglesas.

A causa da recusa da candidatura terá sido a falta de apresentação do passaporte, mas a holandesa argumenta que não poderia ficar sem o documento durante seis meses, o tempo que o processo poderia demorar. Enviou uma fotocópia, o que será permitido pelas regras.

A estes problemas administrativos – que parecem afectar milhões de imigrantes britânicos – soma-se o ambiente pesado que se vive no pós-referendo e que está fazer com que muitos regressem a casa. É o caso do espanhol Santiago Ayuso que regressa a Madrid, depois de cinco anos a viver em Bristol.

O jovem professor contou ao El País que foi alvo de comentários racistas, depois do referendo em Junho e apesar de ter emprego e de estar integrado na comunidade achou que era melhor voltar para Espanha. Quando, no princípio de Novembro, os conservadores anunciaram que iriam pedir uma lista de trabalhadores e estudantes estrangeiros Ayuso pensou: “Onde é que eu estou a viver?”. Agora, apesar de considerar que a situação económica no seu país de origem não está muito melhor, Ayuso diz estar preparado para a mudança. “Vamos ficar bem, aqui vai ser melhor”, disse ao jornal espanhol.

