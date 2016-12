Cuba proíbe estátuas de Fidel Castro e ruas com o seu nome

A Assembleia Nacional de Cuba aprovou, esta terça-feira, uma lei que proíbe a construção de estátuas de Fidel Castro e a utilização do nome do antigo líder cubano para locais públicos. A decisão decorre do desejo de Castro, que morreu no passado mês de Novembro.

Fidel afirmou várias vezes não querer desenvolver um culto da personalidade, apesar de alguns críticos referirem que essa prática estava presente por toda a ilha. Isto porque as palavras do antigo Presidente são inscritas em painéis e o seu nome invocado em todos os eventos públicos.

“O seu espírito lutador vai permanecer na consciência de todos os cubanos revolucionários, hoje, amanhã e sempre”, afirmou o actual Presidente cubano e irmão de Fidel, Raúl Castro, perante a Assembleia Nacional, segundo os excertos do discurso publicados pelos órgãos de comunicação social oficiais de Cuba.

A melhor forma de prestar homenagem a "El Comandante" é seguir o seu conceito de revolução, afirmou Raúl Castro.

A nova lei não proíbe os artistas de utilizarem a figura de Fidel Castro em música, literatura, dança, cinema ou outro tipo de artes visuais. As suas fotografias colocadas em escritórios, locais de estudo ou instituições públicas são também para manter.

