Petição para salvar património de fábrica em Portalegre entregue no Parlamento

Um grupo de cidadãos, com o apoio de dirigentes do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), anunciou esta quarta-feira que vai entregar na Assembleia da República (AR) uma petição em defesa dos edifícios da antiga fábrica corticeira Robinson, em Portalegre.

A petição, intitulada Salvem a Robinson - Património Industrial Corticeiro, visa "salvar e valorizar" o património cultural e material da antiga unidade industrial.

Envolvida num processo de insolvência, a unidade fabril, que cessou a actividade em 2009, é possuidora de um imóvel de interesse público e de património classificado, tutelado pelo Ministério da Cultura.

Em declarações aos jornalistas, Luís Pargana, vereador no município de Portalegre, eleito pela CDU, e primeiro signatário da petição, adiantou que foram reunidas "mais de 4300 assinaturas", tendo sido já solicitada uma audiência ao presidente da AR para entregar a petição.

Luís Pargana espera, ainda, que a petição possa vir a ser discutida em plenário no parlamento "no decorrer do próximo ano".

A dirigente do PEV Manuela Cunha disse aos jornalistas que a entrada da petição na Assembleia da República vai ser "um estímulo" para que todas as forças políticas possam vir a "abraçar" esta causa.

"Esta petição foi assinada por pessoas de todas as cores políticas, houve uma adesão muito ampla em redor deste processo", disse.

Manuela Cunha acrescentou ainda que, a partir desta altura, há uma "responsabilidade política" em redor desta questão, sublinhando que "há uma resposta que terá de ser dada" por parte do Governo.

Fundada em 1837, a antiga fábrica ocupa uma área com cerca de sete hectares em pleno centro histórico da cidade de Portalegre. A unidade cessou a actividade industrial em 2009, na sequência da insolvência da Sociedade Corticeira Robinson. As duas imponentes chaminés da fábrica marcam o perfil da cidade, sendo um dos "cartões-de-visita" daquela região alentejana.

