Associação de transitários acusa ANA de estar a negligenciar carga aérea

A Associação dos Transitários de Portugal (APAT) acusa a empresa que gere os aeroportos nacionais de ter uma “criteriosa falta de visão” no que se refere ao negócio da carga aérea que, diz, tem vindo a ser sucessivamente negligenciada. Os representantes das empresas de transporte referem que a ANA - Aeroportos de Portugal se tem abstido de fazer qualquer investimento no departamento de carga. E criticam duramente a “inércia” que tem demonstrado perante a necessidade de contornar o facto de os procedimentos de segurança “se terem tornado numa entropia no movimento de mercadorias por via aérea, nos aeroportos do Porto e de Lisboa”.

“No aeroporto do Porto, desde meados de Novembro e à semelhança do que já se passou no aeroporto de Lisboa, o cenário é de carga amontoada (por falta de espaço) e espalhada pelos terminais, fora do perímetro de segurança, cujo acondicionamento e bom estado não têm sido devidamente garantidos pelas entidades aeroportuárias que, além do mais, se eximem (ou procuram eximir) de qualquer responsabilidade quanto a eventuais prejuízos provocados por esses mesmos procedimentos de rastreio”, escreve a APAT em comunicado.

É por isso que a APAT diz que as declarações do Ministro das Infraestruturas sobre a abertura de um novo aeroporto em 2019 em Lisboa não pode ser apenas mais uma “bem intencionada promessa política” que depois sai gorada. “Andamos há mais de 30 anos a ouvir sobre intenções de resolver as problemáticas das infraestruturas aeroportuárias nacionais. São inúmeras as oportunidades de negócio que se viram goradas pela falta de concretização das sucessivas e, claro está, bem-intencionadas, promessas políticas”, acusam.

A Associação de Transitários diz que os terminais de carga (peça fundamental de qualquer aeroporto), “não reúnem as condições necessárias para exponenciar a competitividade das exportações portuguesas”. “Nos negócios de exportação, é natural que a opção dos compradores se fixe nas entidades que consigam reunir as condições logísticas que permitam colocar o produto nos mercados a que respeitem, tornando-se imperativo asseverá-las, sob pena de continuarmos a assistir ao desvio do main core desses negócios para Espanha e para os países do norte da Europa", continua.

O PÚBLICO pediu um comentário à ANA sobre estas acusações mas ainda não obteve resposta. A gestora aeroportuária deixou de ser uma empresa pública em 2014, depois de concluído o processo de privatização ganho pelos franceses da Vinci.

