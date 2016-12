Sporting anuncia venda de Tanaka

O Sporting anunciou nesta quarta-feira, através do seu Facebook oficial, a venda do passe do japonês Tanaka para o Kobe.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo para a transferência definitiva dos direitos económicos e desportivos do jogador Junya Tanaka para o Kobe. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD fica detentora de 50% do valor de uma futura venda do atleta."

O futebolista, o primeiro japonês a vestir a camisola "leonina", chegou a Alvalade na temporada de 2014-15 e estava neste momento emprestado ao clube nipónico Kashiwa Reysol.

