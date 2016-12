Lencart e companhia têm Karl Vilips na mira

Sólido como uma pedra, Pedro Lencart repetiu hoje, na segunda volta do Junior Orange Bowl Golf Championship, o 71 do primeiro dia, no campo de par-72 do Biltmore Golf Club, em Coral Gables, Florida. E se subiu de 8.º para passar a partilhar o 5.º lugar com mais três jogadores, viu, por outro lado, o líder inicial distanciar-se, Karl Vilips de seu nome, um jovem prodígio australiano de 15 anos que treina e estuda na Saddlebrook Academy, na Florida.

Ontem, ao fim do primeiro dia, o campeão nacional amador português estava a 5 shots do primeiro, agora está a 8. Mas Vilips, totalizando 132, 10 abaixo do par, está, por enquanto, a fazer uma prova à parte, já que comanda com 5 de vantagem sobre os seus mais próximos adversários, a dupla sul-americano composta pelo chileno Joaquin Niemann (67-70) e o argentino Mateo Fernandez de Oliveira (69-68), com agregado de 137 (-5). Niemann venceu esta prova em 2014 e é o actual n.º 5 no ranking mundial amador masculino. Por curiosidade, diga-se que Karl Vilips é o 385.º na tabela.

À sua frente, Lencart, n. º 272 a nível mundial (é o melhor português no ranking), também ele um jovem prodígio de 16 anos a estrear-se na competição com o estatuto de campeão do Junior Open Championship, tem apenas mais o francês Edgar Catherine, isolado em 4.º com 138 (68-70). Apenas três pancadas o separam de um lugar no pódio. O detentor do título, o norueguês Kristoffer Reitan, 83.º mundial, está no trio dos 9.ºs. Dos 56 participantes na prova de boys, apenas 11 seguem abaixo do par.

Jogando num grupo com dois jogadores claramente abaixo do seu nível, o americano Chase Furey (81-79) e o dominicano Enrique Valverde (79-75), Lencart começou do 10 e fez 3 birdies e 2 bogeys. Ontem, na abertura, marcara 4 birdies e 3 bogeys. GolfTattoo aguarda a qualquer momento uma reacção do jogador ao dia de hoje.

Esta é a 53.ª edição do Junior Orange Bowl Golf Championship, uma das provas mais prestigiadas para boys e girls, e que já foi ganha por nomes como Tiger Woods, Camillo Villegas, Kevin Na, Pablo Martin e Renato Paratore.

