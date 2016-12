Samir Nasri investigado por agência antidopagem espanhola

O futebolista francês Samir Nasri, actualmente emprestado ao Sevilha, está no centro de uma investigação da agência antidopagem espanhola, depois de ter realizado um tratamento intravenoso numa clinica de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Foi uma “actividade estranha” na conta oficial de Samir Nasri no Twitter, na madrugada desta quarta-feira, que levantou algumas dúvidas, segundo o jornal espanhol El País. O futebolista cedido pelo Manchester City ao Sevilha escreveu naquela rede social que tinha sido vítima de piratas informáticos, pelo que pedia desculpa pelo que tinha sido publicado durante esse período. Esta foi a justificação de Nasri para os tweets publicados na sua conta, através das quais o jogador tanto dizia ter feito um tratamento intravenoso em Los Angeles como ter recorrido a “serviços sexuais” naquela clínica.

O foco de atenção nas redes sociais virou-se para as mensagens sobre esses “serviços sexuais”, enquanto a agência antidopagem espanhola ficou mais preocupada com o tratamento intravenoso, tendo tomado a decisão de abrir uma investigação ao jogador francês.

De acordo com as regras da Agência Mundial Antidopagem (AMA), somente as infusões intravenosas de até 50 mililitros são permitidas, a menos que exista uma razão médica clara, como uma admissão hospitalar, ou caso o atleta tenha uma Autorização de Uso Terapêutico.

A agência espanhola considera desde logo suspeito que o atleta tenha recorrido a uma clínica norte-americana, quando clínicas espanholas podem oferecer os mesmos serviços, sejam eles tratamentos intravenosos, vacinas, programas de emagrecimento ou tratamentos hormonais anti-envelhecimento.

No entanto, os responsáveis da clínica em causa fizeram saber que “aplicaram a Nasri a Immunity IV Drip ([soro intravenoso de imunidade]” para manter o jogador “hidratado e saudável durante a sua exigente temporada no Sevilha”, lê-se numa publicação feita também no Twitter, que é acompanhada por uma fotografia do jogador na clínica.

O internacional francês, de 29 anos, deu conta ao Sevilha sobre a sua viagem para os EUA durante este curto período de férias (o regresso ao trabalho está agendado para a próxima sexta-feira). A abertura de um inquérito ao jogador por suspeita de doping não deixou, por isso, de provocar algum espanto à direcção do clube andaluz, que falaram com Nasri esta quinta-feira, no regresso do petit prince a Espanha.

×

Foi por uma relação atribulada com Guardiola, que chegou este Verão ao comando técnico do Manchester City, que se deveu a mudança de Samir Nasri para Sevilha esta temporada. Alegadamente, o treinador espanhola não terá gostado de ver o médio francês com excesso de peso, pelo que terá obrigado o jogador a perder alguns quilos para ter oportunidade de jogar na sua equipa.

Os citizens colocaram Nasri em Sevilha, onde este tem sido um dos jogadores mais importantes do clube andaluz. O número 10 dos sevilhanos tem sido bastante perturbado pelas lesões, o que não o impede de ser um dos mais influentes na equipa orientada por Jorge Sampaoli.

