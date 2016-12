Bradley Wiggins anuncia a retirada do ciclismo profissional

O ciclista britânico Bradley Wiggins anunciou nesta quarta-feira a sua retirada do ciclismo profissional. O atleta, que nasceu na Bélgica, ganhou a Volta à França em 2012, mas destacou-se principalmente nos Jogos Olímpicos, onde ganhou cinco medalhas de ouro em provas de pista e de estrada.

Wiggins, de 36 anos, anunciou a sua decisão numa mensagem nas redes sociais, onde afirmou que teve “a sorte de viver um sonho e cumprir as suas ambições de criança”. “Conheci os meus ídolos e corri com eles desde os 20 anos. Trabalhei com os melhores treinadores e directores. 2016 é o fim do caminho para este capitulo”, acrescentou.

