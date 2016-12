Itália vai promover G7 da Cultura em Florença

O ministro italiano da Cultura, Dario Franceschini, anunciou no início desta semana a realização de um G7 da Cultura, a ter lugar nos dias 30 e 31 de Março em Florença. Será a primeira vez que o grupo dos países com as economias mais avançadas do mundo – Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido – vai ter um encontro sectorial dedicado à Cultura.

Em comunicado, Dario Franceschini justificou a realização desta reunião – em 2017 sob a presidência italiana – com o objectivo de “colocar a cultura e o património cultural no centro das políticas governamentais”. E anunciou a intenção de dar prioridade aos “temas da protecção do património cultural”, do tráfico de bens culturais e ainda da “cultura como instrumento de diálogo entre os povos”.

A escolha da capital da Toscana para acolher o G7 da Cultura é apresentada pela imprensa italiana como uma espécie de compensação para o facto de, inicialmente, quando anunciou a reunião anual dos países economicamente mais avançados – que irá decorrer no final de Maio, na cidade siciliana de Taormina –, o ex-primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, ter indicado aquela cidade como sede do encontro.

Uma outra cidade italiana, Bari, no Sul do país, vai acolher entre 11 e 13 de Maio o G7 dos ministros das Finanças.

Criado em 1975 por iniciativa do então Presidente francês Giscard d’Estaing, o Grupo dos Sete reúne desde o início as maiores economias mundiais – o Canadá entrou no clube no ano imediatamente a seguir. A Rússia foi também posteriormente admitida no grupo – acolheu inclusivamente uma reunião ordinária do G7 em 2006, em São Petersburgo –, mas foi expulsa em 2014, após a anexação da Crimeia.

