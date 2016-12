A perda de Carrie Fisher é um dilema das estrelas para a Disney

A inesperada morte de Carrie Fisher na terça-feira não deixou só os fãs de Star Wars de coração partido. Deixou também a Disney com um dilema quanto ao destino da sua personagem icónica, a princesa Leia, num momento de pleno avanço do franchise de filmes.

Fisher, de 60 anos, recebeu uma nova dose de fama quando a sua Princess Leia, o Han Solo de Harrison Ford e o Luke Skywalker de Mark Hamill se reuniram no ecrã para O Despertar da Força, o filme de 2015 que fez mais de dois mil milhões de dólares em receitas de bilheteira em todo o mundo.

A actriz tinha já acabado de filmar o seu papel para o próximo filme, o Episódio VIII, que se estreia em 2017, como confirmou a Disney. E os detalhes sobre a intriga continuam, como sempre, um segredo bem guardado. Esperava-se ainda que Carrie Fisher também participasse no nono filme da saga, que deve ser lançado em 2019.

Uma porta-voz da Disney não quis comentar na terça-feira se a personagem Leia estará em mais filmes para além do Episódio VIII. O realizador do próximo filme, Colin Trevorrow, dissera em Janeiro que estava entusiasmado com o facto de poder “encontrar novos sítios onde levar” Leia e Luke Skywalker. “São ícones, mas também são pessoas que sofreram perdas imensas e enfrentaram grandes desafios ao longo de todos estes filmes”, disse Trevorrow ao programa Entertainment Tonight.

Os fãs de Star Wars já estão a especular sobre como é que a luta entre o bem e o mal no Império Galáctico pode continuar sem Fisher como Leia, a destemida combatente da Aliança Rebelde que se tornou um general em O Despertar da Força.

Segue-se um spoiler para Rogue One

Leia aparece também brevemente no mais recente filme da saga, Rogue One, como uma recriação digital da princesa enquanto jovem. O actor britânico Peter Cushing, que morreu em 1994, é também trazido de volta como o comandante da Estrela da Morte Grand Moff Tarkin, tudo graças ao CGI [imagens geradas por computador]. “Agora não estou a chorar, mas provavelmente vou chorar quando a Disney [colar] desavergonhadamente a cara de Carrie Fisher no Episódio IX”, escreveu o fã auto-intitulado Thug Lucas no Twitter.

Segundo uma lei californiana de 1985, os cineastas têm de obter autorização dos gestores do legado de uma celebridade para usar a sua imagem durante um período que pode chegar aos 70 anos. Outras possibilidades incluem reescrever o Episódio IX, voltar a filmar cenas do Episódio VIII ou escolher sósias, como fizeram os autores de Harry Potter quando Richard Harris, que interpretava Albus Dumbledore, morreu depois dos dois primeiros filmes da série.

Alguns fãs sugerem que seja a cantora Stevie Nicks [que partilha semelhanças físicas com Fisher] a substituir Fisher nos próximos filmes e outros, no site dedicado ao entretenimento Heavy.com, dizem que ela deve ter uma morte gloriosa no ecrã. “Eu juro que é bom que eles encontrem uma maneira de a história retirar a princesa Leia dos filmes, porque se eles tentarem outra pessoa para fazer dela eu faço-os pagar”, escreveu por seu turno uma fã de seu nome Kaitlin.

