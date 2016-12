Há uma campanha para "proteger" Betty White de 2016, annus horribilis

O número de artistas que morreram em 2016 – de David Bowie a Prince e a Leonard Cohen – fazem muitos temer pelos poucos dias que ainda sobram a este annus horribilis. Morrerá mais alguém? Todo o cuidado é pouco e, a poucos dias do final do ano, um homem da Carolina do Sul, EUA, decidiu avançar com uma campanha para angariar fundos tendo em vista a protecção de uma das suas actrizes preferidas: Betty White.

Demetrios Hrysikos lançou a campanha no site GoFundMe com o título Help protect Betty White from 2016 (isto é, "ajudem a proteger Betty White de 2016"). Uma iniciativa que foi publicitada horas antes da morte de mais uma celebridade, a actriz Carrie Fisher, que morreu esta terça-feira aos 60 anos.

Hrysikos escreve que, “se Betty White concordar”, viajará para onde quer que a actriz norte-americana de 94 anos esteja e mantê-la-á “são e salva até ao dia 1 de Janeiro de 2017”. No entanto, se White “não quiser um grego estranho plantado à sua porta”, o dinheiro recolhido terá como destino um teatro local de Spartanburg, cidade onde mora o autor da campanha, para “ajudar a formar novas estrelas no palco e no ecrã”.

Com o objectivo inicial de reunir um financiamento de dois mil dólares (cerca de 1900 euros), a página de segurança a Betty White já reuniu, desde esta terça-feira, quase três mil dólares (cerca de 2800 euros).

A preocupação pela segurança da actriz chegou às redes sociais, com a criação da hashtag #ProtectBettyWhite.

2016 has taken good celebs before the end of the year. We must ask the Secret Service to protect Betty White. #protectbettywhite #foh2016 pic.twitter.com/hW3QIXEI0z — @world_of_curves IG (@Dragon_Man_Inc) December 28, 2016

GoFundMe page set up to #ProtectBettyWhite if 2016 "goes anywhere near" her https://t.co/QQ3stQa1i7 pic.twitter.com/hJKTrKeQNC — RT America (@RT_America) December 28, 2016

Dear 2016,

Don't touch Betty White, don't look at Betty White, don't even breathe on her wrong

Sincerely,

Literally everyone — ??M?? (@MuirbucksCoffee) December 27, 2016

