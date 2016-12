Um convite de aniversário viral e milhares de pessoas na festa de jovem mexicana

O que tem de especial uma festa de aniversário e ainda por de cima, de uma adolescente de 15 anos? – À partida nada, mas quando o convite da festa de torna viral nas redes sociais e milhares de pessoas surgem na festa a questão assume contornos peculiares.

PUB

Recentemente, a cidade de Joya, em San Luís de Potosí, no México foi invadida por milhares de pessoas que quiseram participar na festa de aniversário de uma jovem da cidade.

O facto ocorreu esta segunda-feira quando pela manhã começaram a surgir alguns convidados — e no decorrer do dia o número de pessoas aumentou consideravelmente.

PUB

Rubí Ibarra Garcíaha, a aniversariante, estava “resplandecente” no seu “vestido fúcsia e tiara de brilhantes”, assim descreve o jornal The Guardian quando foi recebida por um banho de gente que se apresentou no rancho, onde decorria a festa.

No México, a celebração do décimo quinto aniversário é uma tradição, muito semelhante ao sweet sixteen americano. É o tipo de evento em que os pais não se importam de esbanjar alguns milhares de pesos mexicanos para garantir que as suas filhas tenham um verdadeiro dia de princesa.

Por isso, não surpreende que Crescencio Ibarra se tenha engalanado com um típico chapéu de cowboy e tenha discursado para uma câmara de vídeo a convidar cordialmente todos os que quisessem participar.

“A festa será dia 26 de Dezembro na comunidade La Joya, San Luís Potosí, México. A missa será às 13h30 em Zaragoza Solis. Estão todos cordialmente convidados”, dizia o pai.

O vídeo foi publicado nas redes sociais e depressa se disseminou, tornando-se viral. A festa de Rubí ganhou notoriedade nacional e internacional quando foi criado um evento aberto na rede social Facebook a convidar para a festa. Ao jornal britânico Guardian, a mãe de Rubí explicou que o pai pretendia endereçar o convite apenas a todos os que vivem nas comunidades vizinhas de La Joya e não além fronteiras.

A hashtag #XVdeRubí tornou-se viral em poucas horas e o que não era para acontecer, aconteceu mesmo. Milhares de pessoas responderam afirmativamente ao convite e esta segunda-feira apareceram na festa, gerando o caos. As autoridades locais viram-se forçadas a intervir para garantir a ordem e a segurança devido à afluência de gente no evento, que mais parecia um concerto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E da mesma forma que o evento se repercutiu em escala nas redes sociais, também não faltou quem se aproveitasse para promover serviços ou mesmo para parodiar a situação. A companhia aérea mexicana Interjet aproveitou o momento para promover uma campanha de desconto de 30% com o slogan ¿Vas a los XV de Rubí? ("Vais para a festa da Rubí?", numa tradução livre) para quem quisesse viajar para San Luís Potosí. Já nas redes sociais o fenómeno foi o mote para diversos comentários e publicações de vídeos.

O actor Gael Garcia Bernal fez um vídeo de paródia do convite e o cantor Luis Antonio Lopez, "El Mimoso", compôs uma canção especialmente dedicada a Rubí, lê-se no jornal britânico.

PUB