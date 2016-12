Super-Herói e anti-herói: o Pai Natal e o Menino Jesus

1. Quando eu era pequeno, em Mafamude, não havia Pai Natal. Talvez, quem sabe, pela mesma razão pela qual não havia Coca-cola. E na televisão, a marcelista e revolucionária, não parecia haver nenhum. Pelo menos, não me recordo de ter sequer avistado algum. Talvez possa ter lido – ainda que disso não tenha a mínima memória – alguma menção ao Papai Noel nos então chamados “livros aos quadradinhos”, da brasileira Editora Abril, brasileira. Eram altamente folheados e lidos, mas muito desaconselhados pelos pais que temiam que a grafia brasileira fosse nefasta para aprendizagem do português. Talvez aí, admito sem certezas, algum Tio Patinhas, Minnie ou Pato Donald – ou mais provavelmente um dos três sobrinhos deste – pudesse ter falado no Papai Noel.

Recordo-me, sim, de luzes nas ruas e nas lojas, do pinheiro de Natal e do Presépio. Consoante as casas, o pinheiro de Natal podia ser um bravio e menos estável pinheiro nacional ou então um bem mais assente e decorável pinheiro da Alemanha. Nas casas mais remediadas, o pinho era nacional; nas casas mais abastadas, o pinho era alemão. E os presépios também variavam e competiam em função dos lares, mas aí a condição social e económica já parecia não pesar tanto. As figuras eram de barro, de fabrico popular e pouco delicadas: nada que se possa comparar com a arte e o talento de um Machado de Castro. Havia presépios muito contidos – decerto já a apontarem para a quebra demográfica e o subsequente império da família nuclear –, geralmente compostos pela Sagrada Família, pela vaca e pelo burro. A estes cinco, podia juntar-se um anjo (normalmente adornados com uma tarjeta que dizia “Gloria in Excelsis Deo”) ou dois pastores ou mesmo os três reis magos (estes sempre representando uma mui avançada sociedade multiétnica e multicultural). Mas nunca mais de sete ou oito figuras. E depois havia os presépios imensos, feitos à imagem e semelhança das cascatas de S. João, frequentemente com os mesmos bonecos – em que soldados romanos podiam conviver com coloridas bandas de música dos alvores do século XX. Os presépios eram montados sob musgo verdadeiro, recolhido em pinhais adjacentes e podiam ascender às centenas de figuras, amalgamando épocas, crenças e tradições. Lá em casa, o nosso Presépio era destes. Enorme e belíssimo – pelo menos, parecia belíssimo. Recolher o musgo, cortar o pinheiro, usar caixas de sapatos, latas e peças de cartão para dar relevo à geografia, pôr bolas e fios brilhantes no pinheiro, equilibrar bonecos no morro desorganizado, iluminar o estábulo e pendurar uma estrela, consertar a iluminação da árvore (que todos os anos e por várias vezes fundia), tudo isso era Natal.

E depois havia aquela enorme expectativa – a esperança – da prenda que o Menino Jesus havia de deixar no sapatinho. Sim, quem trazia os presentes era um Menino pobre na própria noite em que nascia. E normalmente deixava-as no sapatinho, junto a uma lareira ou a um fogão. Sítio sagrado onde se deixava um chinelo, sapato, soca ou sandália. Dependendo das famílias, o Menino Jesus vinha ao fim da noite – caso em que não se dormia com a alvoroço da prenda recebida – ou, mais comumente, ao princípio da manhã – caso em que menos se dormia com a excitação da espera. Só havia um presente, porque o sapato era só um e lá não cabia mais nada. Só havia uma prenda, porque o dador era pobre, tinha nascido pobre e, mesmo depois da distribuição, ainda tangia de frio numa desconfortável manjedoura.

Hoje ainda há famílias, umas por simples e sã tradição, outras por uma enviesada ortodoxia católica e outras ainda por um nostálgico pedantismo social que fazem conviver o Menino Jesus com a estrela mediática – mesmo galáctica – Pai Natal. Mas verdade seja dita, a concorrência é manifestamente desleal e impossível e a motivação para a manter nem sempre é benigna.

2. Nada tenho – nem nunca tive – contra a apropriação do Natal pelo conjunto da sociedade, mesmo quando é visto como “paganização” do Natal. Isso seria uma tremenda ingratidão, já que todo o cristão instruído sabe que o Natal religioso foi também uma apropriação de festas pagãs, que andavam em torno do solstício de Inverno. Amor com amor se paga, ágape com ágape se compensa. Julgo que essa expansão do espírito festivo e generoso do Natal é muito positiva e que os cristãos a devem acolher e estimular. Sinceramente, apesar da melancolia do relato inicial, não padeço de qualquer nostalgia desses tempos idos, não advogo nem vejo vantagem numa repristinação dessa velha e irrecuperável magia das coisas. Embora não deixe de notar que os mais ardorosos cultores desta mitologia “paternatalícia” são muitas vezes ferozes críticos da ordem capitalista e severos inquisidores dos cristãos, conservadores ou progressistas, que, bramindo no deserto, alertam para o espírito do tempo.

3. Mas interpela-me e faz-me pensar que os presentes de Natal sejam hoje entregues por uma “superstar”, com todos os tiques do super-herói americano, parecendo mais um personagem de “comics” do que o Bispo S. Nicolau de Mira (também dito de Bari, para onde supostamente terá sido trasladado, por ocasião do saque turco de Lícia). A vida desse, celebrada a 6 de Dezembro, li-a em texto do jesuíta Padre Croiset, no último dos quinze volumes do célebre Ano Cristão, publicado em português, em 1923. Ou seja, ainda antres da grande operação publicitária da Coca-Cola. Li-o pela mão do meu pai, que, mais por curiosidade e apego a uma colecção do meu avô do que propriamente por piedade, de quando em vez, me dava a conhecer um dos santos do dia. O Menino Jesus que dava uma prenda e só essa nada tinha de super-herói: era o anti-herói. Pobre, despojado, rejeitado, filho de uma família que, aos olhos do público coevo, nem sequer seguira a moral convencional. Não tenho certezas: mas um presente de um anti-herói deve saber melhor do que dez prendas de um verdadeiro super-herói.

SIM. Acordo na concertação social. O acordo para subida do salário mínimo para o patamar de 557 euros, compensado com a descida da TSU, é bom. A paz social assim vale; a troco de reversões e ordens partidárias, não.

NÃO. Hospital da Cruz Vermelha e media. A emissão omnipresente de boletins “invasivos” sobre a saúde do Presidente Soares é deplorável. Há momentos em que a intimidade é um valor supremo. O que custa respeitá-la? Em todo este tempo, uma ou duas notas esporádicas cumpririam a função.

