Quatro distritos do continente sob “aviso amarelo” devido ao nevoeiro

Quatro distritos de Portugal continental estão, esta terça-feira, sob “aviso amarelo” devido à previsão de nevoeiro persistente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão esta terça-feira sob “aviso amarelo” devido ao nevoeiro persistente, podendo dissipar temporariamente em alguns locais, até às 15h desta terça-feira. O “aviso amarelo” é emitido pelo IPMA quando há risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira nas regiões do Norte e Centro do continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no Nordeste transmontano e na parte Norte da Beira Alta até final da manhã, podendo persistir em alguns locais.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente moderado nas terras altas e formação de geada, em especial no interior.

No Sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade, por nuvens altas, no Algarve e Baixo Alentejo, vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente moderado na costa Sul e nas terras altas, formação de geada em alguns locais do interior e neblina ou nevoeiro matinal nas regiões do interior.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 6 e 14 graus Celsius, no Porto entre 6 e 16, em Vila Real entre 0 e 9, em Viseu entre 3 e 13, em Bragança entre 0 e 10, na Guarda entre 0 e 8, em Castelo Branco entre 3 e 14, em Coimbra entre 4 e 15, em Santarém entre 4 e 16, em Évora entre 3 e 16, em Beja entre 5 e 16 e em Faro entre 9 e 18.

Uma barra fechada e três condicionadas devido à agitação marítima

Uma barra do continente está, esta terça-feira, fechada à navegação e três estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, de acordo com informação disponível na página da Marinha na Internet. Segundo a Marinha, a barra de Esposende está fechada a toda a navegação devido à previsão de agitação marítima forte.

As de Vila do Conde e Póvoa de Varzim estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, que só deverão utilizar a barra no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar. Em São Martinho do Porto, a barra está condicionada devido a assoreamento, pelo que a navegação deve ser feita com cautela e a barra praticada apenas na preia-mar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta terça-feira, na costa Ocidental ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros e na costa ondas de sueste inferiores a um metro, sendo de sudoeste com um metro junto ao cabo de São Vicente.

Por causa da agitação marítima, a Marinha portuguesa alertou na segunda-feira a comunidade marítima e a população do arquipélago dos Açores para a previsão de ventos fortes e agravamento do estado do mar, em especial do grupo ocidental e central.

A Marinha recomenda o reforço da amarração e uma vigilância cuidada das embarcações atracadas, bem como a consulta regular dos avisos à navegação e da previsão meteorológica e outras informações sobre a praticabilidade dos portos", junto das respectivas capitanias.

Em comunicado, a Marinha aconselhou também que as pessoas evitem sair para o mar até que as condições melhorem. Segundo a Marinha, as ondas podem atingir os sete metros de altura e terão maior "incidência no grupo ocidental e central a partir do fim da manhã de terça-feira".

A situação vai manter-se em grandes alterações até ao final da manhã de quinta-feira (29 de Dezembro). No comunicado, é aconselhado aos pescadores lúdicos para evitarem pescas em zonas de "arriba nas frentes costeiras" e à população em geral que evite passear junto à costa ou aproximar-se da rebentação.

O grupo ocidental inclui as ilhas das Flores e do Corvo e o grupo central inclui as ilhas do Pico, Terceira, Graciosa, São Jorge e Faial.

