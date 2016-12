Matosinhos aprova construção de túnel de ligação à A28 para ampliar NorteShopping

A Câmara de Matosinhos aprovou esta terça-feira a versão final das obras de urbanização na envolvente do centro comercial NorteShopping – que vai ser ampliado –, e que implica a construção de um túnel de ligação à A28.

"A NorteShopping mostrou disponibilidade em promover a execução da obra de construção de um túnel que ligará a saída do NorteShopping à A28, no sentido sul-norte, designado por "túnel de ligação da Avenida Calouste Gulbenkian à A28", se e quando se encontrarem aprovados os projectos pelas entidades competentes", lê-se no documento.

O contrato inicial, aprovado pela autarquia no passado mês de maio, teve de ser alterado por imposição do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

As intervenções, da exclusiva responsabilidade do NorteShopping, assentam ainda na reorganização da rede viária da envolvente imediata a este espaço comercial, incluindo a construção de duas rotundas, beneficiação dos percursos pedonais, inclusão de dois corredores cicloviários, execução do reperfilamento e requalificação das ruas e reforço de arborização.

A ampliação para sul do actual edifício, num investimento estimado de 45 milhões de euros, traduz-se num aumento de 16.990 metros quadrados de área bruta acima do solo e destina-se a comércio, serviços, restauração e actividades complementares próprias de um centro comercial.

Nestas actividades complementares incluem-se os cinemas, que serão transferidos da sua actual localização para a cobertura do NorteShopping. O projecto prevê ainda a manutenção dos dois andares e a concretização de três pisos em cave.

A viabilização da ampliação do centro comercial passou por um acordo entre a autarquia e a empresa que implicou uma permuta de terrenos, aprovada em Abril de 2015 e nos termos da qual a Câmara de Matosinhos aprova o crescimento do NorteShopping para sul, eliminando o parque de estacionamento ao ar livre que ali existe.



