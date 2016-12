Operação Natal Tranquilo: um morto nas estradas portuguesas

Durante os quatro dias em que decorreu a Operação Natal Tranquilo da Guarda Nacional Republicana registou-se apenas um morto, em comparação com os sete do ano passado. No entanto, o número de acidentes aumentou: até segunda-feira, dia em que terminou esta operação, contabilizaram-se 750 desastres, mais 126 do que em 2015.

Segundo o comunicado da GNR, o número de feridos graves diminuiu mas o de feridos ligeiros aumentou. Ao todo, registaram-se neste período oito feridos graves nas estradas portuguesas, menos 12 do que em 2015. Já o número de feridos ligeiros aumentou de 196 em 2015 para 240 em 2016.

Quanto às infracções, a GNR registou 2816 casos de excesso de velocidade, 171 de utilização do telemóvel e 161 de não utilização do cinto de segurança.

Foram registadas ainda 143 infracções por condução sob influência do álcool. Dos 143 condutores multados por excesso de álcool, 91 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool superior a 1,2 gramas por litro de sangue, considerado crime e punível com uma pena de prisão até um ano e proibição de conduzir que pode ir de três meses a três anos. Estas infracções estão associadas às causas do agravamento das lesões em caso de acidente rodoviário, refere a GNR.

A Operação Natal Tranquilo decorreu entre os dias 23 e 26 de Dezembro e consistiu no reforço do patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante a quadra natalícia. Esta operação tem o objectivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes da via, proporcionando uma deslocação em segurança.

