Vem aí o diabo? O lobo mau? Dez cronistas do PÚBLICO olham para 2017

Trump. Europa. China. Rússia. “Geringonça”. Há vários temas comuns que se cruzam no olhar que 11 cronistas do PÚBLICO deitam ao ano que se avizinha. Não é futurologia, não fizeram de videntes. Fizeram perguntas, análises, formularam desejos. Ninguém pode saber com certeza o que aí vem, se o diabo, se o lobo-mau. Mas há quem arrisque que o próximo ano só terá seis meses e que não trará o colapso da União Europeia.

Internacionalmente, 2017 pode vir a ser o ano a partir do qual passaremos a dizer que antigamente o futuro era tão risonho. Entre nós, a constatação é a de sempre.

Francisco Louçã

Começou como um desporto, continuou como uma tragédia e nem chegou a uma farsa: a iniciativa de apresentação de previsões para o ano seguinte por várias agências e revistas financeiras tem redundado numa soma de enormidades. Só que, no passado recente, foram as piores das previsões que se vieram a confirmar, como o “Brexit” ou a vitória de Trump. O que era apresentado no Outono de 2015 como uma construção fantasista e vagamente divertida sobre 2016, com baixíssima probabilidade de realização, tornou-se depressa a manchete dos jornais e a abertura dos telejornais. Assim sendo, lição aprendida, as mesmas agências, que voltaram a produzir as suas previsões, foram agora mais ousadas na sugestão da improbabilidade, esperando porventura que o mundo caótico em que vamos vivendo venha a confirmar as hipóteses mais extravagantes. Se assim não acontecer, ninguém repara; se, pelo contrário, o céu nos cair em cima da cabeça, os preclaros profetas bem podem reivindicar a limpidez da sua bola de cristal.

A Bloomberg, que publica o Guia Pessimista para 2017, anunciando logo que não se trata de previsões mas de azares, encima a sua lista com a cisão dos Estados Unidos e a saída da Califórnia, uma crise da NATO, a vitória de Le Pen em França e uma guerra económica entre Washington e Pequim. A The Economist, britanicamente mais contida, apresenta um sombrio naipe de Tarot em que tudo pode acontecer, dado que tudo é interpretável com os mistérios das cartas. A Fortune arriscou-se mais: fazendo previsões em meados de Novembro, dava por certo que Juppé representaria a direita francesa nas presidenciais e ganharia a Le Pen (ele veio a perder as primárias e não será candidato). O resto são notícias tecnológicas (um Tesla percorrerá os Estados Unidos de oeste a leste sem condutor) e económicas (o sucesso do plano Trump para a amnistia fiscal aos capitais retornados). A Forbes afina pela mesma tecla, as vendas, os salários e os empregos estarão a subir nos EUA durante o ano vindouro. E a Goldman Sachs, instalada na Casa Branca, garante que vai tudo correr bem.

O problema é que, entre o divertimento e o augúrio, nenhuma destas agências financeiras parece estar a ver a maré. O risco é bem mais real do que o jogo de fantasias que nos propõem: bolha bolsista nos Estados Unidos, bolha imobiliária na China, banca italiana e alemã em dificuldades, esgotamento da política monetária do BCE para sustentar a recuperação medíocre na Europa, inundação de liquidez para pouco investimento, acumulação de capital em paragem cardíaca, esses são os ingredientes para uma faísca e para um novo crash. O ano arrastar-se-á na dúvida sobre o tempo desta faísca.

Assim, internacionalmente, 2017 pode vir a ser o ano a partir do qual passaremos a dizer que antigamente o futuro era tão risonho. E, entre nós, a constatação é a de sempre: Portugal tem este azar, de há uns bons anos a esta parte a Europa só nos liga quando é para nos prejudicar. Economista

Ano Novo? Só quando ele envelhecer o saberemos. Ou talvez não…

António Bagão Félix

Mandam as convenções que o Ano Novo seja diferente do Velho Ano, ainda que o tempo não tenha paredes. Nesta passagem de testemunho, unem-se a memória do que já foi e a renovação do que esperamos possa acontecer. E, entre as duas, a pedagogia do erro ultrapassado e a luminosidade da esperança.

Por mim, espero que 2017 seja um tempo mais para ser do que para estar. Mais para dar do que para receber. Mais para contemplar do que para passar por. Mais para saber do que para conhecer. Mais para serenar do que para vibrar. Mais para viver o importante do que ser martirizado pelo (fingido) urgente.

Gostaria que o mote global para 2017 fosse uma luta sem tréguas para erradicar a indiferença, essa arma letal que tudo corrompe e aniquila, e a insensibilidade da cultura (?) de morte que medra desde o ventre materno até ao “homicídio suicida” e ao “suicídio homicida”. Gostaria que houvesse uma aproximação religiosa no mundo, sem contrafacções espirituais e que se riscasse da humanidade o paradoxo descrito por Régis Debray de “um só Deus para tantos ódios, mas tantos ódios por haver um só Deus”. Agora que as tragédias são medidas em distância (Alepo é longe, Nice é perto), conforta-me saber que há, na liderança da ONU, um português e um humanista que pode contribuir para o todo ao serviço da parte (tempo de paz) em vez da parte ao serviço do aparente todo (tempo de guerra).

2017: ainda Francisco, o Papa. Em Fátima e no Mundo. Por cá, continuaremos a ter a inultrapassável fusão da institucional Presidência da República com a singular idiossincrasia de Marcelo Rebelo de Sousa. Vai haver autárquicas com ou sem dinossauros, mas ainda e sempre com o tique dinossauro de extrapolação para eleições gerais. Gostava que Miguel Torga (110 anos após o seu nascimento), depois dos 100 anos relativos a Vergílio Ferreira (em 2016) fosse mais lido, em vez dos livrinhos de escrevedores (que não escritores) que por aí abundam em egos fotografados.

Ah! E a economia, claro. São rosas? São espinhos? Provavelmente, nem uma coisa nem a outra. Será uma questão de flagelar os números para encontrar uma terceira opinião no meio do maniqueísmo de opiniões compulsivamente partidárias.

Ano Novo? Só quando ele envelhecer o saberemos. Ou talvez não… Economista

Mesmo na Ciência, que nos confere algum poder de previsão, as surpresas surgem a toda a hora.

Carlos Fiolhais

Que o futuro é uma caixa de surpresas estamos fartos de saber. Mesmo na Ciência, que nos confere algum poder de previsão, as surpresas surgem a toda a hora. Eis, apesar de tudo, algumas previsões para a Ciência em 2017.

O CERN, onde em 2012 se encontrou a partícula de Higgs que completou o conjunto de partículas do “modelo padrão”, continuará em busca de partículas novas previstas por teorias para além desse modelo. Se nada surgir podem ficar em causa planos para a construção de um acelerador maior no próprio CERN, ou no Japão, ou na China, potência emergente na Ciência.

Do espaço vêm sempre novidades. Em 2016, a maior foi a descoberta das ondas gravitacionais. Espera-se a detecção de mais eventos, fazendo luz sobre os objectos mais intrigantes do cosmos — os buracos negros. Ainda do espaço, se em 2016 foi anunciado um planeta semelhante à Terra à volta da estrela mais próxima do Sol, haverá previsivelmente uma “chuva” de novos exoplanetas com os lançamentos pela NASA da sonda TESS e pela ESA da Cheops. Não se sabe o que vai acontecer à NASA, mas há receios em geral quanto ao modo como Trump vai tratar a Ciência (para o clima global e para as energias renováveis ninguém espera boas notícias). Pode, porém, haver surpresas: um seu tweet pode ser o tiro de partida para Marte.

Na biomedicina estão a ocorrer desenvolvimentos não menos espectaculares. Se, em 2000, Clinton e Blair anunciaram a primeira sequenciação completa do genoma humano, Obama lançou em 2015 uma iniciativa de “medicina de precisão”, assente na genética, depois de Cameron ter anunciado, em 2014, um programa de sequenciação de cem mil genomas de pessoas com cancro e doenças raras. Estamos no limiar da medicina personalizada: os tratamentos serão à medida de cada um, conforme o seu perfil genético. Em 2013, com a invenção da técnica CRISPR, abriram-se possibilidades extraordinárias no controlo do ADN, que estão a levantar questões éticas. Ainda na biomedicina, os estudos do cérebro avançarão para sabermos mais sobre a inteligência, a memória e a consciência.

E a Ciência em Portugal? Houve uma mudança em 2015, mas esperava-se que fosse para mais e melhor. Oxalá seja em 2017. Professor universitário

O desafio mais interessante não é tanto adivinhar o que se irá passar de melhor ou de pior, mas antes tentar averiguar se o país está preparado para o caso de as coisas correrem mal.

João Miguel Tavares

A minha grande previsão para 2017 é que ninguém vai acertar nas suas previsões para 2017. A imprevisibilidade é a única certeza ao nosso alcance, pelo que o desafio mais interessante não é tanto adivinhar o que se irá passar de melhor ou de pior, mas antes tentar averiguar se o país está preparado para o caso de as coisas correrem mal, e de o famoso diabo resolver aparecer numa manhã de enxofre, com alguns meses de atraso. A esta hipótese já consigo dar uma resposta firme, até porque não é preciso ser grande pitonisa para vislumbrar tal futuro: o país não está preparado. Portugal passou 2016 a fazer trabalho de cigarra quando devia tê-lo passado a fazer trabalho de formiga, e por isso, tal como na fábula, não está em condições de enfrentar qualquer espécie de Inverno.

Quando falo em Inverno não estou sequer a referir-me à possibilidade de nevar no Algarve — uma qualquer ventania mais prolongada irá novamente deitar abaixo a frágil estrutura económica do país. Essa ventania poderá tomar a forma do “Brexit”, das eleições francesas, das eleições alemãs, de Donald Trump e do seu cada vez mais evidente desejo de enfrentar a China e limitar a liberdade dos mercados, poderá tomar a forma do terrorismo islâmico ou de um conflito aberto com a Turquia na questão dos refugiados, ou ainda das tendências expansionistas da Rússia. O que não falta pelo mundo são luzes de alerta a piscar, numa espécie de árvore de Natal virada do avesso e deixada nas mãos de um “angry Grinch” sem vontade de se converter às amenidades liberais.

Ou pode nada disto acontecer, e nem sequer ser preciso um momento preciso e trágico para nos enviar para novo colapso. A própria banalidade dos dias é nossa inimiga. Voltámos a ter como principal ocupação andar distraídos: a dívida continua a crescer, as famílias voltaram a consumir o que não conseguem pagar, a esperança de vida continua a aumentar, o crescimento dos custos com a Segurança Social e com a Saúde irá manter-se. Uma última previsão para 2017? A Terra vai continuar a rodar. Só que a simples rotação da Terra conspira contra nós. Jornalista

Embora o clímax da crise pareça estar sempre à porta, vamos vivendo, o melhor que podemos, enquanto ela não chega. O que na realidade é bem melhor do que soa.

Ricardo Cabral

A economia portuguesa irá continuar condicionada pela disciplina orçamental imposta por Bruxelas (e Berlim) e pela elevada dívida, com o Governo a procurar apagar os fogos que vão surgindo, sejam eles problemas na banca ou a necessidade de um novo aeroporto para Lisboa.

Na frente orçamental os ventos continuam a correr de feição, mas nada que permita aspirar a voos mais altos. A margem de manobra é estreitíssima. O governo comprometeu-se com um défice de 1,6% do PIB em 2017 (2,4% do PIB em 2016). Como a dívida já atingiu 133% do PIB em 2016, só em despesa com juros as Administrações Públicas deverão pagar 4,5% do PIB. O que significa que, para se atingir o referido défice orçamental, será necessário um saldo primário (antes da despesa com juros) de 2,9% do PIB, uma melhoria de 0,7 pontos percentuais face ao registado em 2016. Os dividendos do Banco de Portugal darão uma preciosa ajuda para esta meta, que se afigura difícil, mas possível.

Contudo, o verdadeiro desafio para o Governo é aproveitar a margem de manobra de que dispõe no curto prazo, porque é impossível manter tal nível de saldo primário durante anos a fio. Nomeadamente, terá de ser definida uma estratégia para o investimento público de forma a que este contribua para o crescimento económico e para a melhoria da sustentabilidade macroeconómica do país. Não basta “encerrar assuntos” de forma mais ou menos satisfatória. Não basta a qualidade, demonstrada, de negociar acordos no limite, internamente e com a União Europeia. É, portanto, necessário muito mais, e quatro anos passam num instante.

No plano internacional, eleições em França e Itália podem levar um líder populista e “anti-europeísta” ao poder nessas economias tão prejudicadas pela moeda única, o que poderia pôr em causa o próprio euro. Os partidos populistas também registarão ganhos nas eleições na Holanda e na Alemanha, devido à crise dos refugiados. Contudo, o cenário mais provável na zona euro continua a ser o “muddle-through”. A situação não está famosa, as economias do Sul não crescem, mas ninguém tem força para alterar o rumo da política europeia, nem muito menos coragem para sair do euro. Entretanto, a zona euro vai registando enormes excedentes externos, maiores do que a China. Todos os países membros, excepto a França, irão registar excedentes externos em 2016. Apesar desses excedentes, o euro desvaloriza-se face ao dólar. A China, também com elevados excedentes externos, continua a desvalorizar a sua moeda, com o objectivo de estimular a sua economia.

Resta os EUA como consumidor (e comprador a crédito) de último recurso. Donald Trump tem um programa económico contraditório. Por um lado, aposta numa expansão através de acentuada redução de impostos e de investimento em infra-estruturas. Por outro lado, defende uma política proteccionista que, se verdadeiramente adoptada, poderia resultar numa enorme recessão na zona euro e na China, que dependem desse mercado.

No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May não parece saber o que fazer com o “Brexit”. Perspectiva-se um “hard ‘Brexit’” e o governo britânico parece paralisado.

Já há muitos anos que se fala e muitos pressentem uma crise (financeira internacional) eminente. Mas como desde 2010 ela não se concretizou, já quase ninguém acredita (ou quer acreditar) na “ameaça do lobo mau”. Embora o clímax da crise pareça estar sempre à porta, vamos vivendo, o melhor que podemos, enquanto a crise não chega… O que na realidade é bem melhor do que soa. Economista

Lá fora, três personagens ditarão o curso do mundo. Por cá, a “gerigonça”, qual “Passarola” de Bartolomeu de Gusmão, irá continuar a voar.

Francisco Teixeira da Mota

2017 (e os anos seguintes...) vão ser marcados de forma determinante pelas movimentações de três personagens: Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping.

O inopinado contacto telefónico estabelecido por Trump com Taiwan, indicando a possibilidade de a futura Administração americana vir a pôr em causa a aceitação do princípio de “Uma China”, depois de uma campanha eleitoral extremamente agressiva em relação às políticas comerciais chinesas, conjugado com os exuberantes gestos de aproximação a Putin, indicam que Trump se prepara para deixar de considerar o império russo como o inimigo principal e que pretende substituí-lo pelo emergente Império do Meio. Uma evidente alteração substancial dos eixos em que se baseou a diplomacia do império norte-americano, nas últimas décadas, com consequências imprevisíveis.

A China não vai aceitar facilmente humilhações da parte dos EUA, nem o bloqueio do crescimento da sua importância no palco mundial, apesar de, como é sabido, se preocupar, em termos de política internacional, em termos de longo prazo e não de eventos pontuais. Mas Trump, para além da questão de Taiwan, parece também querer pôr em causa o próprio crescimento económico da China e, nesse aspecto, a elite dirigente chinesa parece não poder ceder muito sob pena de poder perder o controlo das massas. Neste perigoso medir de forças entre EUA e China, a política de alianças que a Rússia vier a estabelecer será de enorme importância. E Putin não é um primário adepto de tweets, antes possuindo um sofisticado pensamento.

Pelo seu lado, em 2017, as Nações Unidas correm o risco de ver estrangulado o essencial financiamento norte-americano, tornando-se ainda menos relevantes tal como, lamentavelmente, irá acontecer à defesa dos direitos humanos em termos mundiais, por muito que tudo isto custe a Guterres. Não parecem, pois, avizinhar-se tempos muito saudáveis.

E 2017, cá pelo burgo, como vai ser? A “gerigonça”, qual “Passarola” de Bartolomeu de Gusmão, irá continuar a voar, para gáudio de muitos e a incredulidade de outros. A oposição, pelo seu lado, vai continuar a pregar no deserto, enquanto não perceber que perdeu as eleições, tal como as perdeu Hillary Clinton, apesar de ter mais votos. Advogado

Contra os desejos pseudo-analíticos de boa parte da opinião convencional, eu creio que 2017 não trará o colapso da UE — e que isso fará uma grande diferença para a década de 2020.

Rui Tavares

As grandes crises são sempre crises de imaginação. Faltou imaginação primeiro — porque ninguém acreditou que a crise poderia chegar. Falta imaginação depois — porque ninguém acredita que da crise se possa sair. Surpreendida pelos resultados do “Brexit” e de Trump, a opinião convencional é agora a de que a própria União Europeia está à beira do colapso e que as eleições do próximo ano na França, na Itália, na Alemanha e nos Países Baixos constituirão o seguimento da vaga populista que selará o nosso inevitável regresso aos estados-nações triunfantes.

Ponho as minhas cartas na mesa. Em 2016 alertei com antecedência para a vitória do “Brexit” e para a possibilidade da vitória de Trump; mas, por outro lado, pus todas as minhas fichas — praticamente sozinho — contra a possibilidade de haver sanções de Bruxelas a Portugal. Escrevi também, ainda no fim de 2015, contra outra das previsões da moda, a do fim do espaço Schengen. Já no primeiro semestre desse ano argumentara contra a hipótese do “Grexit” e escrevera que a não-saída da Grécia representava o princípio do fim da crise do euro — o que me valeu, além de críticas, algum escárnio. Quem me leu não saiu defraudado.

No próximo ano vou olhar com especial atenção para as eleições francesas, com duas voltas em abril e maio. Se Le Pen ganhar, acabou o projeto europeu como o conhecemos. Se Le Pen perder ou, melhor ainda, se a esquerda ganhar juízo a tempo de ela não passar à segunda volta, a União Europeia poderá durar. Todas as outras eleições, incluindo na Alemanha, serão menos cruciais para o futuro do projeto europeu. Na verdade, o próximo ano político vai definir-se com as eleições francesas e, nesse sentido, vai ser um ano com apenas seis meses.

Com o isolacionismo de Trump, o expansionismo de Putin e a ascensão da China — e também da Índia —, o mundo que se prepara para a década de 2020 será certamente multipolar, embora não multilateral. É importante saber se o vamos encarar com uma União Europeia que terá ultrapassado as suas maiores crises e que, mesmo com o “Brexit”, continuará a ser a maior economia mundial, ou se vamos ser uma mera coleção de países num continente europeu fragmentado, desconfiado e cada vez mais irrelevante.

Contra os desejos pseudo-analíticos de boa parte da opinião convencional, eu creio que 2017 não trará o colapso da UE — e que isso fará uma grande diferença para a década de 2020. Uma União Europeia que evite o precipício só terá a ganhar nos próximos anos por comparação com as políticas rancorosas e fechadas que, da Turquia à Rússia, dos EUA ao Brasil, recusam a modernidade, desencantam os jovens e secam o terreno social para a criatividade, a inovação e a solidariedade. É fácil imaginar como Portugal terá muito a ganhar ao posicionar-se como ponta-de-lança de uma UE social e democrática. Aqueles que apostam pelo desmantelamento do projeto europeu, por outro lado, é que parecem sempre esquecer-se de apresentar o seu modelo de futuro para o nosso país no mundo que aí vem. Historiador

Se eu for sincero, acredito que 2017 não pode ser tão mau como 2016. Mas vai ser.

Miguel Esteves Cardoso

No fim do ano passado previ que 2016 não poderia ser pior do que 2015. Foi. Muito pior.

Este ano não vou cometer o erro de pensar que 2017 não vai ser muito pior do que 2016. Mas vai. Pode não ser muito pior (como poderia ser?), mas vai ser pior.

Fazer previsões é aliciar o futuro a trocar-nos as voltas. É fácil de mais confundir aquilo que se quer que aconteça com aquilo que vai acontecer, quer queiramos, quer não. A verdade é que não fazemos a mais pequena ideia. O que é difícil não é ser desiludido: é aceitar que não temos a mais pequena ideia.

Por outro lado, duvido que aconteçam todas as coisas más que temos medo que aconteçam. O erro é sempre o mesmo: pensar que as nossas expectativas contribuem para o que acaba por acontecer.

Há coisas marcadas, como eleições. Damos sempre importância de mais às coisas marcadas, só porque têm uma forte probabilidade de acontecer. As sondagens andam birutas e as pessoas que elas consultam são cada vez mais mentirosas. Como conseguiremos resistir ao conforto enganador dos números?

O coração diz-me que 2017 vai ser um ano de alívio e um intervalo. Diz-me ou pede-me? Pede-me. É de um ano assim que precisamos. E é por isso que, se eu for sincero, acredito que 2017 não pode ser tão mau como 2016. Mas vai ser.

É tudo relativo, infelizmente. Por que pensamos tanto em 2016 quando pensamos em 2017? Porque a verdade é que, bem vistas as coisas, não vemos nada à frente. Felizmente. Jornalista

Inspirando-me num título de um profeta da era cristã, há uma previsão para 2017 que tomo por infalível: ficaremos definitivamente cientes de que a história tem futuro.

Paulo Rangel

O ano de 2016, com as suas convulsões, terá sido o ano em que uma imensa maioria retomou a consciência activa, política e espiritual de que a história existiu. Porventura não só de que ela existiu, mas afinal que ainda existia. Inspirando-me num título de um profeta da era cristã (António Vieira), há uma previsão para 2017 que tomo por infalível: ficaremos definitivamente cientes de que a história tem futuro.

No plano económico, com o muro proteccionista de Trump, terá chegado uma etapa de regressão da globalização. Com o afundamento da banca italiana e a sua propagação, sobrevirá a necessidade ingente de reforçar a moeda única e a governação da zona euro. Na montanha russa — e russa mesmo — das eleições na Europa, o risco de nada fazer e até de desintegração será maior. Também o “Brexit” se arrastará, sem progressos, consumindo e congelando a restante agenda europeia, aguardando o fecho e o desfecho do ciclo eleitoral. A invasão dos populismos, entre grandes resultados, dará força à aspiração da “democracia directa” tecnológica de Grillo e da “democracia iliberal” do Leste. A ditadura das maiorias, só racional para Rousseau, fragilizará as democracias, deixando a separação dos poderes e os direitos individuais para trás.

No plano político, Trump desencadeará o cerco à China, a vencedora da globalização. Aliar-se-á à Rússia, à Turquia, ao Japão e à Índia. Deixará rédea solta a Putin para desestabilizar a Europa e jogar xadrez no Oriente Médio. Aí só segurará Israel e entregará todos os outros à rivalidade das ambições xiitas do Irão e sunitas da Arábia Saudita. A África será a grande esquecida, mas agigantar-se-á com a massa incomensurável de migrantes que vai rumar à Europa.

Portugal continuará a viver, engordando a dívida, desfazendo na sombra o Estado Social, aterrorizando-se com a subida dos juros. A “geringonça”, agora sem programa comum, abrirá mais brechas; o sistema partidário, que, tal como na Europa, já mudou à esquerda, vai ter de se readaptar no centro e na direita. E Marcelo corre o risco de ver Costa tornar-se num Marcelo maior do que ele. Às vezes os discípulos ultrapassam os mestres. Eurodeputado

Não há razões para um pessimismo excessivo. Tal como o Bem, também o Mal não é inevitável.

Francisco Assis

Em 2017, quase todas as interrogações nos conduzem à Casa Branca. A próxima Administração presidencial norte-americana é fonte de múltiplas inquietações. Para já, ainda é difícil vislumbrar a verdadeira natureza da política económica que Donald Trump vai prosseguir, assim como permanecem muito ambíguas as indicações fornecidas acerca da política externa que vai adoptar. Há razões para temer que nestes dois âmbitos acabe por ter uma actuação errática e contraditória com consequências negativas para o povo que o elegeu e para o mundo em geral.

Na Europa, o próximo ano será marcado pela realização de importantíssimos actos eleitorais na Holanda, em França, na Alemanha e, provavelmente, em Itália. Não será exagerado afirmar que em cada um destes momentos se estará a determinar parte significativa do futuro imediato da União Europeia. Um crescimento significativo das posições políticas extremistas condicionará fortemente qualquer perspectiva séria de revalorização da União Europeia, fomentará o regresso do discurso nacionalista nos planos político e económico e propiciará a polarização radical de todo o debate político. De certa maneira, o que vai estar em causa é a capacidade de sobrevivência e de relançamento daquilo que designamos por centro-esquerda e centro-direita. A meu ver, daí vai depender o destino do actual projecto europeu enquanto verdadeiro projecto civilizacional.

No resto do mundo, diga-se de passagem na maior parte do mesmo, infelizmente não são de prever mudanças especialmente auspiciosas. Não é de crer que se verifique a desejada pacificação do Médio Oriente, não se antecipam transformações relevantes na África subsariana, na melhor das hipóteses tudo permanecerá mais ou menos idêntico na Ásia e é muito possível que ocorram situações deveras complicadas em muitos países da América Latina.

Apesar de tudo isto não há razões para um pessimismo excessivo. Tal como o Bem, também o Mal não é inevitável e o facto de termos prescindido de uma crença ingénua no progresso linear da Humanidade não nos condena a uma visão desesperada do futuro do Homem. Eurodeputado

