Estar para as curvas

No fim do ano passado previ que 2016 não poderia ser pior do que 2015. Foi. Muito pior.

Este ano não vou cometer o erro de pensar que 2017 não vai ser muito pior do que 2016. Mas vai. Pode não ser muito pior (como poderia ser?), mas vai ser pior.

Fazer previsões é aliciar o futuro a trocar-nos as voltas. É fácil de mais confundir aquilo que se quer que aconteça com aquilo que vai acontecer, quer queiramos, quer não. A verdade é que não fazemos a mais pequena ideia. O que é difícil não é ser desiludido: é aceitar que não temos a mais pequena ideia.

Por outro lado, duvido que aconteçam todas as coisas más que temos medo que aconteçam. O erro é sempre o mesmo: pensar que as nossas expectativas contribuem para o que acaba por acontecer.

Há coisas marcadas, como eleições. Damos sempre importância de mais às coisas marcadas, só porque têm uma forte probabilidade de acontecer. As sondagens andam birutas e as pessoas que elas consultam são cada vez mais mentirosas. Como conseguiremos resistir ao conforto enganador dos números?

O coração diz-me que 2017 vai ser um ano de alívio e um intervalo. Diz-me ou pede-me? Pede-me. É de um ano assim que precisamos. E é por isso que, se eu for sincero, acredito que 2017 não pode ser tão mau como 2016. Mas vai ser.

É tudo relativo, infelizmente. Por que pensamos tanto em 2016 quando pensamos em 2017? Porque a verdade é que, bem vistas as coisas, não vemos nada à frente. Felizmente.

